Haushalt in Schopfheim: Schlechte Finanzlage als Damoklesschwert

Die Klagen übers fehlende Geld zogen sich wie ein roter Faden durch die Schopfheimer Gemeinderatssitzung.
Die Botschaft aus dem Rathaus ist klar, und wurde von Kämmerer Thomas Spohn und Bürgermeister Dirk Harsche vergangenen Woche im Vorfeld zur Haushaltssitzung bereits formuliert: Die Finanzlage in Schopfheim ist derart schlecht, dass die Stadt mittlerweile teils nicht mal mehr die Pflichtaufgaben erfüllen kann, etwa in den Bereichen Schulen, Straßen oder Sicherheit. Sprechendes Beispiels für Letzteres: Die Anschaffung des Notstromaggregats, das nötig ist, um die Stadthalle im Katastrophenfall zum Notfalltreffpunkt zu machen, muss um zwei Jahre geschoben. „Das macht mir richtig Bauchschmerzen“, bekannte Harscher im Gemeinderat.