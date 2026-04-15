Haushalt in Schömberg: In welchen Bereichen soll die Gemeinde sparen?

Die Gemeinde Schömberg ist in den tiefroten Zahlen. Wie soll sich das ändern? Darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen.
Der Gemeinderat von Schömberg hat für das laufende Jahr den Haushalt einstimmig verabschiedet. Doch die Zahlen sind im tiefroten Bereich. So hat der Ergebnishaushalt (laufender Betrieb) ein Defizit von rund 4,5 Millionen Euro. Das bedeutet, dass die Gemeinde auf Kosten künftiger Generationen lebt. Beim Eigenbetrieb Touristik und Kur (TuK) beträgt der Verlust voraussichtlich 1,63 Millionen Euro.