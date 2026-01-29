Haushalt in Rottweil ist durch: Knappe Kasse, große Verantwortung und ein ganz besonderer „Bau-Turbo“

Ja, die Finanzsituation ist auch in Rottweil prekär. Doch bei der Haushaltsverabschiedung wird klar: Die Räte sehen positiv nach vorn. Die Stadt nutzt ihre Chance – die kommt 2028.
461 dicht bedruckte Seiten sind es, die am Mittwochabend im Gemeinderat im Fokus stehen. Und die Zahlen darin wurden in den vergangenen Wochen wohl wie kaum in den Jahren zuvor intensivst durchgeackert, analysiert – und hier und da ordentlich zusammengestrichen. Wie die Fraktionen zum Endergebnis stehen, machten sie nun in den Haushaltsreden deutlich.