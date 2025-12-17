Haushalt in Nagold: Ein klares Zeichen der Einigkeit gesetzt

In schwierigen Zeiten haben alle Fraktionen im Nagolder Gemeinderat dem Haushalt der Stadt zugestimmt. Einstimmig war die Entscheidung aber trotzdem nicht.

Die Kommunen im Land befinden sich aktuell im absoluten Krisenmodus. Am Mittwoch meldete die „Bild-Zeitung“, dass die Landeshauptstadt Stuttgart kurz vor der Pleite steht. Im Kreis Calw schlägt Landrat Helmut Riegger Alarm: „Wir sind finanziell am Ende.“ Und das alles zu einem Zeitpunkt, an dem die Lage der Wirtschaft im Land nicht nur besorgniserregend ist, sondern ernst.

In so einem Umfeld hat die stark von der Gewerbesteuer abhängige Stadt Nagold einen Haushalt für das Jahr 2026 vorgelegt, der mit massiven Investitionen in Höhe von 29 Millionen Euro plant – unter anderem für Zellerschule, Eisberghalle und Feuerwehrgerätehaus Vollmaringen. Und dann wirft auch die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums ihre Schatten voraus.

Abstimmung endet mit nur einer Gegenstimme

Wer angesichts dieser Pläne der Stadt mit einer großen Diskussion der Fraktionen gerechnet hatte, der sah sich am Dienstagabend bei der Haushaltsdebatte des Gemeinderats getäuscht. Auch wenn es hier und da deutliche Kritik gab und unangenehme Entscheidungen eingefordert wurden: Am Ende sandten alle Fraktionen im Gemeinderat in unruhigen Zeiten ein Zeichen der Ruhe und Einigkeit und stimmten dem Haushalt 2026 zu. Einzig der fraktionslose Günter Schöttle, ehemaliger Sprecher der AfD-Fraktion, verweigerte dem Haushalt seine Zustimmung.

In ihren Haushaltsreden unmittelbar vor der Verabschiedung des Haushalts setzten die Fraktionssprecher von Freien Wählern, CDU, SPD, Grüne/FDP und AfD zum Teil ganz unterschiedliche Akzente für die Zukunft der Stadt Nagold:

Ulrich Hamann, Freie Wähler

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende forderte in seiner Rede zur Haushaltsdisziplin auf, man müsse klar unterscheiden, was notwendig, was wünschenswert ist und was man sich schlicht nicht leisten könne. Bei der „Zukunftsaufgabe“ Bildung sieht Hamann Nagold zwar bei den Kitas „vorbildlich aufgestellt“, allerdings sieht auch er Handlungsbedarf bei den Kita-Gebühren. Als mögliche Zielgröße brachte Hamann eine Gebührenhöhe ins Spiel, die dafür sorgen würde, dass der Kostendeckungsgrad durch die Gebühren zehn Prozent unter der Landesempfehlung liegen würde. Aktuell liegt diese Empfehlung bei 20 Prozent.

Hamann warnte davor, bei der Bildung zu sparen. „Das können wir uns auf Dauer nicht leisten.“ Die Erweiterung der Gewerbegebiete Wolfs- und Eisberg müsse vorangetrieben weiden, eine Einrichtung eines Handwerkerparks auf dem Wolfsberg sei „wünschenswert“.

Trotz der kritischen Kassenlage dürfe das Ehrenamt in der Stadt nicht geschwächt werden, mahnte Hamann. Beim ÖPNV brachte er einen Erwerb des Bahnhofs Hochdorf ins Spiel. Der sei einer der „zentralsten Entwicklungsräume“ der Stadt. Die Sanierung der Eisberghalle sei unstrittig, allerdings müsse der Bustransfer für die Schulen zuverlässig funktionieren.

Carl Christian Hirsch, CDU

Carl Christian Hirsch stellte sich klar hinter die massiven Investitionen. Damit investiere man in die Zukunft der Stadt. Auch die Schwerpunkte seien bei den Investitionen richtig gesetzt. Das gelte auch für die Investitionen der Eigenbetriebe. Er mahnte für die Verwaltung eine „strikte Ausgabendisziplin“ an, stellte aber die Bevölkerung auch auf „unliebsame Beschlüsse“ von Stadt und Gemeinderat ein.

Für die Wirtschaft setzt der CDU-Fraktionsvorsitzende auf Kontinuität und Verlässlichkeit. Trotz Krise dürfe der Hebesatz bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer nicht angetastet werden. Er plädierte für eine Erweiterung des ING-Parks und auch für eine weitere Perspektive für die Handwerksbetriebe.

Nach dem Großprojekt Zellerschule müsse die Sanierung des OHG folgen, dem müsse die „volle Aufmerksamkeit“ gelten. Der aktuelle Gebäudezustand der Musikschule sei „nicht tragbar“. Da müsse kurzfristig nach Lösungen gesucht werden. Und da dürfe gerne auch offener gedacht werden. Für den Badepark brachte Hirsch Einschränkungen des öffentlichen Badebetriebs in der Halle zugunsten des Schulschwimmens ins Spiel. Für die Innenstadt gelte es angesichts der Haushaltslage „kleine Maßnahmen mit großer Wirkung“ zu entwickeln.

Auch der Wohnungsbau war Thema bei den Haushaltsreden. Foto: Fritsch

Daniela Steinrode, SPD

Daniela Steinrode gab sich in ihrer Rede angriffslustig, forderte für Nagold eine „klare Prioritätensetzung“ bei den Ausgaben und Investitionen ein, „um die Zukunft der Stadt zu sichern“. Die Millionen für die Zellerschule seien eine „Investition in die Zukunft“, auch das OHG stehe vor großen Sanierungsaufgaben. Darüber hinaus benötigten auch Realschule und Kernenschule eine Modernisierung.

Scharfe Kritik übte Steinrode am Umgang der Stadt mit ihren Immobilien. An der Musikschule seien die Zustände „besorgniserregend“. Man dürfe ein Gebäude, das der Stadt geschenkt wurde, „nicht einfach verlottern lassen“. Den Abriss des Hauses Waldeck bezeichnete sie als „vermeidbaren Fehler“, da die Substanz nutzbar gewesen wäre und Investoreninteresse bestanden habe.

„Wachstum braucht Wohnraum“ – unter diesem Motto rief Steinrode dazu auf, dass Nagold, gerade was den Wohnungsbau angeht, investorenfreundlicher werden müsse, weniger Bürokratie und realistischere Standards brauche. Das Gebiet Röte 4 in Vollmaringen müsse jetzt umgesetzt werden, aber auch in Emmingen und Gündringen bestehe weiter Bedarf. Auch Steinrode thematisierte die Gebühren für die Kitas. Den Wunsch nach Erhöhung könne man nachvollziehen, allerdings dürfe daraus kein Automatismus entstehen. Auf der Prioritätenliste ganz unten ist für die SPD die Erneuerung des Parkhauses Weihergässle.

Jürgen Gutekunst, FDP/Grüne

Jürgen Gutekunst erteilte einer zurückhaltenden Finanzpolitik eine klare Absage. Die angestoßenen Investitionen in Bildung und Infrastruktur seien nicht nur notwendig, sondern „dringend erforderlich“. Dabei habe die Fertigstellung der Zellerschule klare Priorität. In diesem Fall könne man angesichts der aktuellen Vergaben sogar darauf hoffen, dass das 35-Millionen-Projekt deutlich günstiger werde als kalkuliert. Was die OHG-Sanierung angeht, mahnte Gutekunst die Verwaltung zügig in die Planung einzusteigen, um auch kurzfristig auf mögliche Förderprogramme reagieren zu können.

Mit Fördermitteln könne man auch die „dringend notwendigen“ Neubauten von Feuerwehrhäusern in Emmingen, Iselshausen und Pfrondorf realisieren. Mit dem Sondervermögen des Bundes ließen sich möglicherweise zwei Feuerwehrhäuser finanzieren. Auch aus dem Sondervermögen ließen sich Maßnahmen für die deutliche Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt finanzieren. Generell müsse man den Klimaschutz auch als Chance für die Stadt verstehen. Dazu müsse es auch für die Bevölkerung Anreize hin zu klimafreundlichem Handeln geben.

Bei den Kindergartengebühren besteht für Gutekunst Handlungsbedarf, auch bei anderen Gebühren müsse eine Erhöhung geprüft werden. Tabu ist für den FDP-Politiker die Gewerbe- und die Grundsteuer. Gutekunst warnte vor Schwarzmalerei, sieht eine Zeit der Realpolitik für gekommen an. „Unser Handeln muss stets davon geprägt sein von dem, was getan werden muss, um zukunftsfähig und handlungsfähig zu sein.“

Joachim Mehles, AfD

Der AfD-Sprecher nahm in seiner Rede vor allem die „bemerkenswerte Neuverschuldung“ und das Defizit im Ergebnishaushalt der Stadt in Höhe von zehn Millionen Euro ins Visier. In diesem Zusammenhang mahnte er an, dass die Stadt ihre Zusage, die Personalkosten zu senken, auch einhält. Der in diesem Zusammenhang genannte Zielwert von 2,5 Millionen Euro müsse eingehalten werden.

Sorgen macht dem AfD-Sprecher die Einnahmenseite, konkret die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Sollte die wirtschaftliche Eintrübung weitergehen, gerieten die Finanzen der Stadt unter „erheblichen Druck“. Deshalb gelte es, die „wirtschaftsfreundliche Politik Nagold weiter fortzusetzen und die lokale Wirtschaft soweit es in unserer Macht liegt zu unterstützen“. Die Investitionen der Stadtwerke und der Stadtentwässerung seien zwar zunehmend fremdfinanziert und die Ausgaben hoch, aber es seien „unverzichtbare Investitionen in die Substanzerhaltung“.

Probleme hat Mehles mit dem neuen Betrieb „Wohnen in Nagold“ und der Verdopplung der Schuldenlast des Betriebs auf 16 Millionen Euro. Die Stadt solle lieber die besten Rahmenbedingungen für Privatinitiativen schaffen als selbst als Akteur auf dem Immobilienmarkt aufzutreten. Man stimme dem Haushalt trotz kritischen Anmerkungen zu, um die Handlungsfähigkeit der Stadt in schwierigen Zeiten sicherzustellen, so Mehles abschließend.