Haushalt in Nagold: Ein klares Zeichen der Einigkeit gesetzt

In schwierigen Zeiten haben alle Fraktionen im Nagolder Gemeinderat dem Haushalt der Stadt zugestimmt. Einstimmig war die Entscheidung aber trotzdem nicht.
Die Kommunen im Land befinden sich aktuell im absoluten Krisenmodus. Am Mittwoch meldete die „Bild-Zeitung“, dass die Landeshauptstadt Stuttgart kurz vor der Pleite steht. Im Kreis Calw schlägt Landrat Helmut Riegger Alarm: „Wir sind finanziell am Ende.“ Und das alles zu einem Zeitpunkt, an dem die Lage der Wirtschaft im Land nicht nur besorgniserregend ist, sondern ernst.