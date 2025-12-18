Haushalt in Maulburg: Großprojekte auf dem Prüfstand

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Maulburg und die Satzung des Wirtschaftsplans 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Maulburg beschlossen. Der Haushalt 2026 weist einen Fehlbetrag von 780 000 Euro aus. Bürgermeisterin Jessica Lang sagte in ihrer Haushaltsrede, der Fehlbetrag wirke moderat. Ein Problem sei es aber, dass das strukturelle Defizit der Gemeinde von zwei Millionen Euro pro Jahr bleibe. „Die vergleichsweise günstigere Situation im Jahr 2026 ist vor allem auf Finanzausgleichseffekte aus dem Jahr 2024 zurückzuführen und damit nicht nachhaltig“, sagte die Rathauschefin.

Hohe Einnahmen bei der Gewerbesteuer Rechnungsamtsleiter Ingo Röslen stellte die wichtigsten Kennzahlen des Haushalts vor. Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich 2026 auf 8,5 Millionen Euro, eine Million Euro mehr als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2024. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen führten aber dazu, dass Maulburg nicht von den vom Bund bereitgestellten Mitteln zur Entlastung der Kommunen profitiere. „Diese Gelder“, sagte Röslen, „werden ausschließlich über die Schlüsselzuweisungen bei mangelnder Steuerkraft verteilt“. Als „abundante Gemeinde“ mit hohen Gewerbesteuereinnahmen ist Maulburg hiervon ausgenommen.

Weniger Personal in den Kitas

Den Einnahmen im Jahr 2026 stehen zahlreiche Ausgaben gegenüber. Geld wird gebraucht für das Gemeindeentwicklungskonzept, den Aktionsplan für Mobilität, Klima- und Lärmschutz, erste Maßnahmen aus dem Friedhofsstrategieplan, den Neubau der Obdachlosenunterkunft (erste Planungsrate), den gestiegenen Bauunterhalt beim Hallenbad und bei der Alemannenhalle, für die Neugestaltung des Bürgerbüros zur Verbesserung der Servicequalität, die Fortschreibung der Biotopverbundplanung, den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit sowie die Entwicklung des Gewerbegebiets West nach erfolgter Baulandumlegung.

Mehrausgaben von rund 230 000 Euro verzeichnet die Gemeinde aufgrund von Tarifsteigerungen bei ihren Beschäftigten. Weil jedoch weniger Personal in der Kinderbetreuung eingesetzt werden kann, reduziert sich dieser Betrag auf 139 000 Euro.

Abbau von Überkapazitäten

Positiv auf die Finanzlage wirkt sich aus, dass der Personalaufwand in den drei Kitas leicht reduziert werden konnte. Röslen: „Möglich wurde dies aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach Ganztagesbetreuung und allgemein nach Krippenplätzen. Noch bestehende Überkapazitäten von rund zwei Vollzeitäquivalenten können voraussichtlich im Laufe des Jahres oder spätestens 2027 abgebaut werden.“

Investitionen in Frage stellen

Christian Leszkowski (SPD) beschrieb die aussichtslose Lage für die Kommunen. Maulburg habe seinen Haushalt konsolidiert, aber durch von überlagerten Behörden auferlegte Pflichtaufgaben bleibe ein strukturelles Defizit. Er stellte angesichts des Fehlbetrags im Haushalt den Sinn von großen Investitionen wie dem Radschnellweg in Frage. „Wir müssen mit Kreis, Land und Bund in die Diskussion gehen, dass so etwas nicht mehr geht“, riet der Genosse. Er meinte, es sei vielleicht besser, weniger Einnahmen durch die Gewerbesteuer zu erzielen.

Heidrun Seidensticker (Freie Wähler) lobte die solide Haushaltsführung der Gemeinde. Für 2027 erwarte sie steigenden Umlagen und sinkende Einnahmen bei der Gewerbesteuer. „Das ist eine ernstzunehmende Herausforderung.“ Sie riet der Verwaltung, weitere Unternehmen in Maulburg anzusiedeln. „Dem Gewerbegebiet West kommt eine zentrale Bedeutung zu, um mehr finanziellen Handlungsspielraum zu generieren“.