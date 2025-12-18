Haushalt in Maulburg: Großprojekte auf dem Prüfstand

Die Gemeinde Maulburg hat gut gewirtschaftet, verzeichnet jedoch für den Haushalt 2026 – strukturell bedingt – einen Fehlbetrag von 780 000 Euro.
Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Maulburg und die Satzung des Wirtschaftsplans 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Maulburg beschlossen. Der Haushalt 2026 weist einen Fehlbetrag von 780 000 Euro aus. Bürgermeisterin Jessica Lang sagte in ihrer Haushaltsrede, der Fehlbetrag wirke moderat. Ein Problem sei es aber, dass das strukturelle Defizit der Gemeinde von zwei Millionen Euro pro Jahr bleibe. „Die vergleichsweise günstigere Situation im Jahr 2026 ist vor allem auf Finanzausgleichseffekte aus dem Jahr 2024 zurückzuführen und damit nicht nachhaltig“, sagte die Rathauschefin.