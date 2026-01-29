Haushalt in Haigerloch: Kredite in Millionenhöhe erforderlich

Allen Finanzspritzen des Bundes zum Trotz wird die Schuldenlast der Stadt Haigerloch ein neues Rekordniveau erreichen. Das offenbarte der Haushaltsentwurf für 2026.
Stadtkämmerer Tobias Wannenmacher stellte in der ersten Sitzung des Haigerlocher Gemeinderates im neuen Jahr den Entwurf für den Haushalt 2026 vor – und dabei konnte einem schon die Spucke wegbleiben. Er geht von einer Netto-Neuverschuldung von 8,1 Millionen Euro aus, und wenn das Jahr rum ist, wird nach seinen Prognosen die städtische Verschuldung von bisher 16,5 Millionen Euro auf dann 24,6 Millionen Euro anwachsen – ein noch nie dagewesener Wert in der über 50-jährigen Stadtgeschichte.