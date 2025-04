Haushalt in Grömbach: Gemeinde plant Kreditaufnahmen ein

Haushalt in Grömbach

1 Den Haushaltsansatz von 15 000 Euro für die Fassadensanierung am Rathaus hat der Gemeinderat auf 35 000 Euro erhöht. (Archivfoto) Foto: Sannert

Die Haushaltsverabschiedung in Grömbach rückt in greifbare Nähe. Der Breitbandausbau und die Sanierung der Hochdorfer Straße machen sich darin deutlich bemerkbar. Doch auch Kosten für den Kindergarten, den Brandschutz und die EDV fallen an.









Der Gemeinderat Grömbach hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan 2025 vorberaten. Laut dem von der Verwaltung vorgelegten ersten Entwurf würde der Gesamtergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von 225 440 Euro abschließen. Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wären ebenfalls negative Ergebnisse zwischen 224 000 und 235 000 Euro zu erwarten. Allerdings sind dabei die Beteiligungen der Stadt Altensteig am Kindergarten und am Friedhof (30 000 bis 35 000 Euro) noch nicht eingeplant.