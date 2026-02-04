Haushalt in Freudenstadt: Oberbürgermeister Sonder mutet Bürgern die Wahrheit zu

Die Stadt Freudenstadt steht finanziell massiv unter Druck. Trotzdem sichert sie wichtige Zukunftsfelder – vor allem im Bildungs- und Sicherheitsbereich.
Oberbürgermeister Adrian Sonder präsentierte seine Einschätzung der wenig erfreulichen Haushaltslage im Rahmen seiner Haushaltsrede klar und transparent. „Fakt ist, unsere üblichen Sparmöglichkeiten für magere Zeiten sind mit dem Haushalt 2026 ausgeschöpft“, sagte er. Rücklagen und liquide Mittel seien aufgezehrt, das Jahr 2026 sei deshalb auch ein „schmerzhafter Wendepunkt“.