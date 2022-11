1 Im Rathaus Winzeln sollen neue Büroräume entstehen. Foto: Stöhr

Fluorn-Winzeln - Angesichts der Kostensteigerungen waren nicht nur Ratsmitglieder, sondern auch die Kämmerin selbst "geschockt". Manches Vorhaben verschlinge nun deutlich mehr Geld als ursprünglich geplant, so Schiem. Auf der anderen Seite kann die Gemeinde bei einigen Vorhaben mit Zuschüssen wie etwa aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) rechnen.

Wenig Spielraum

Bei den Investitionen mit den größten Kosten gibt es wenig Spielraum. Der Einbau eines Retentionsbodenfilterbeckens bei der Kläranlage, sowie die Modernisierung der Regenüberlaufbecken seien durch die höheren Anforderungen bei der Regenwasserbehandlung und der wasserrechtlichen Erlaubnis verpflichtend. Ein Zuschussbescheid liege bereits vor.

Eine weitere große Investition, die schon in Planung ist, stellt die Einrichtung weiterer Krippengruppen mit Personalräumen im Kindergarten Winzeln dar. Auch hier besteht ein Handlungsdruck angesichts des benötigten Platzes. Eine neue Krippengruppe ist bereits im vergangenen Jahr eingerichtet worden.

Rathaus wird umgebaut

Etwas neuer ist das Vorhaben des Rathausumbaus. Die ehemalige Bürgermeisterwohnung soll zu Büroräumen umfunktioniert werden. In diesem Zuge soll auch die bereits angefangene Modernisierung der Verwaltungsräume fortgesetzt werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 380 000 Euro werden aus dem LSP mit 190 000 Euro bezuschusst. Im kommenden Jahr sind 270 000 Euro eingeplant. Auch die EDV-Ausstattung im Rathaus (75 000 Euro) müsse erneuert werden. Ein Angebot der Firma Komm.ONE lag vor und wurde in einem separaten Tagesordnungspunkt diskutiert. Der Beschluss und die Bestellung sollen in diesem Jahr erfolgen. Die Lieferzeit betrage sechs bis acht Monate, so Bürgermeister Rainer Betschner. Im kommenden Jahr soll die neue Software und Hardware installiert werden.

Höhere Kosten

Höhere Kosten (540 000 Euro) muss die Gemeinde auch beim Bau des geplanten zusätzlichen Bauhofgebäudes für Sozialräume und Salzlager einplanen. Der Ausgleichstockzuschuss beträgt hier 180 000 Euro. Der Abbruch des bestehenden Schuppens sei bereits beauftragt worden.

Weitere Kosten fallen für den Eigenanteil der Gemeinde (75 000 Euro) am Ausbau des Glasfasernetzes und für die Erneuerung des Fußwegs zwischen der katholischen Kirche in Winzeln und der Oberndorfer Straße (ebenfalls 75 000 Euro) an. Mittel bereit gestellt werden auch für die Erneuerung der Straßenführung (220 000 Euro) und die Parkgestaltung (330 000 Euro) bei der Alten Kirche. Auch hier gibt es Zuschüsse aus dem LSP.

Straßenerneuerung bereitet Sorgen

Sorgen bereitete der Kämmerin die Erneuerung der Haldenstraße, die enorme Kosten verursache. Die Umsetzung solle 2024 erfolgen. Eine Planungsrate in Höhe von 145 000 Euro werde im kommenden Haushalt eingestellt.

Aus dem Gremium kamen Vorschläge für Einsparungen, auf die die Verwaltung angesichts der Dringlichkeit jedoch nur bedingt eingehen konnte. In den kommenden Sitzungen soll der Haushaltsplan erarbeitet und beschlossen werden.