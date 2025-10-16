Haushalt in Eutingen: So viel Geld spart die Einführung einer Ganztagsschule

Die Umwandlung der Eutinger Grundschule in eine Ganztagsschule steht auf der Agenda des Gemeinderats. Eine Schätzung zeigt, wie viel Geld die Gemeinde sparen würde.
Ein Konzept des Eutinger Gemeinderats schlägt vor, die Grundschule zu einer Ganztagsschule in Wahlform zu machen. Die geplante Veränderung ist Teil des Konsolidierungskonzepts und damit der umfangreichen Sparmaßnahmen, über die der Gemeinderat am 23. Oktober abstimmt. Mit einer Ganztagsschule müsste die Gemeinde zumindest am Standort Eutingen kein eigenes kommunales Betreuungsangebot mehr finanzieren.