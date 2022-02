1 Der Friedhof in Dotternhausen wird neu gestaltet. Der Gemeinderat hat nun die landschaftsgärtnerischen Arbeiten an die Firma Schöppler für 861 300 Euro vergeben. Foto: Visel

In der Gemeinde Dotternhausen stehen mit dem Neubau des Bauhofs, der Erweiterung des Kindergartens und der Sanierung des Friedhofs einige Großprojekte an. Zudem sind im Haushaltsplan 2022 Mittel für die Erschließung des Gebiets Killwiesen und des Gewerbegebiets Großer Acker II eingestellt.















Link kopiert

Dotternhausen - Bürgermeisterin Marion Maier hat in der Sitzung des Gemeinderats den Haushaltsentwurf 2022 vorgestellt. "Es ist ein ambitionierter Plan. Ob wir alle Maßnahmen verwirklichen können, muss sich noch zeigen", sagte sie und verwies auch auf größere Unterhaltungsmaßnahmen. Die Gemeinde will in diesem Jahr an die vier Millionen Euro investieren.

Die größten Vorhaben sind die Erschließungsarbeiten für den ersten Abschnitt des Baugebiets Killwiese und für die Erweiterung des Gewerbegebiets Großer Acker sowie den Bau beziehungsweise die Erweiterung des neuen zentralen Bauhofs und des Kindergartens. Auch ins Kanal- und Wassernetz sowie in den Breitbandanschluss der Schule wird investiert.

Maier: viele Vorhanben

Bei der Einbringung des Haushalts erinnerte Maier auch an die größten Ausgabeposten im vergangenen Jahr mit dem Kauf der Gaststätte Hirsch, dem Aufkauf von Grundstücken im Wohnbaugebiet Killwiesen sowie im Gewerbegebiet Großer Acker.

Gewerbesteuer sprudelt

Eine wichtige Kenngröße ist für die Gemeinde der Ansatz für die Gewerbesteuereinahmen. Nachdem sich diese 2021 positiv entwickelt haben, wurde der Ansatz für 2022 von bisher 650 000 Euro auf eine Million Euro erhöht.

Für den neuen Bauhof an der Palmbühlstraße mit kalkulierten Gesamtkosten von 2,9 Millionen Euro stehen für dieses Jahr 600 000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 2,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Friedhof wird saniert

Weitere Großprojekte sind die Sanierung des Friedhofs mit insgesamt 1,3 Millionen Euro, von denen in diesem Jahr 1,2 Millionen finanziert werden sollen. Der Gemeinderat vergab am Mittwoch die landschaftsgärtnerischen Arbeiten an die Firma Schöppler aus Meßkirch für rund 861 000 Euro.

Für die Erweiterung beziehungsweise den Neubau des Kindergartens sind insgesamt 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Zunächst muss aber noch die Standortfrage geklärt werden. Baubeginn könnte laut der Gemeindeverwaltung Anfang 2023 sein. Für Immobilienkäufe sind 300 000 Euro eingestellt, für ein Feuerwehrfahrzeug 540 000 Euro.

Maier geht davon aus, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, "was aufgrund der noch bestehenden Rücklagen aber kein Problem" darstelle. So sollen in diesem und im kommenden Jahr keine neuen Schulden aufgenommen werden. Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt derzeit rund drei Millionen Euro, wobei zwei Millionen auf die Nahwärme entfallen.

Bei der Nahwärmeversorgung steht in diesem Jahr die beauftragte Neukonzeption im Mittelpunkt. Sofern der Förderantrag positiv beschieden werde, wird laut Maier eine umfangreiche Quartierskonzeption erfolgen.