Haushalt in Binzen: Mehr Investitionen durch Sondervermögen

Der Gemeinderat Binzen hat die einzelnen Baumaßnahmen für 2026 kritisch unter die Lupe genommen. Drei Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept werden zumindest begonnen.
Der Gemeinderat hat über die einzelnen Positionen des Haushalts 2026 debattiert. Zuvor stellte Bürgermeister Andreas Schneucker unter anderem die wichtigsten Erträge und die wichtigsten Aufwendungen der Ergebnisrechnung vor. Die wichtigsten Erträge sind die Grundsteuer B (587 500 Euro), die Gewerbesteuer (2,226 Millionen Euro), der Gemeindeanteil Einkommensteuer (2,9 Millionen Euro) und weitere Zahlungen (FAG, 787 100 Euro). Erstmalig erhält die Gemeinde auch eine Schlüsselzuweisung, deren Wert 663 840 Euro beträgt „Die Schlüsselzuweisung bekommen wir, weil wir einen Einbruch bei der Gewerbesteuer haben“, sagte Andreas Schneucker.