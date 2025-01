1 In manchen Bereichen wollen die Balinger Gemeinderäte trotz knapper Kasse trotzdem nicht sparen müssen. Foto: MichaelJBerlin - stock.adobe.com

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend sprachen die Fraktionsvorsitzenden über die Aufgaben, die ihnen ein besonderes Anliegen sind.









Link kopiert



Darüber, dass gespart werden muss, sind sich im Gemeinderat alle Fraktionen einig. Dennoch gibt es Bereiche, in denen der Rotstift nicht angesetzt werden soll. In ihren Haushaltsreden haben die Fraktionsvorsitzenden die Bereiche hervorgehoben, die ihnen in Balingen besonders am Herzen liegen.