Haushalt in Baiersbronn: Ruf wirft Politik in Bund und Land „strukturelles Versagen“ vor

Bei der Einbringung des Haushalts macht Baiersbronns Bürgermeister seinem Ärger über die Politik in Berlin und Stuttgart Luft. Dennoch: Die Gemeinde will kräftig investieren.
Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2026 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats versuchte Bürgermeister Michael Ruf, ein Bild der Zuversicht zu zeichnen, doch die Gemeindefinanzen sehen nach wie vor nicht rosig aus. Dennoch versprach Ruf: keine Neuverschuldung für 2026 und auch keine weiteren Steuererhöhungen.