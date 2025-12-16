Haushalt in Bad Teinach-Zavelstein: So steht es um die Finanzen der Stadt

Bürgermeister Markus Wendel sieht die Stadt trotz einiger Herausforderungen gut für die Zukunft aufgestellt. Er will mit Zuversicht und Mut ins nächste Haushaltsjahr gehen.
Mit einer laut Rathauschef „angemessenen Grundsteuererhöhung“, will die Stadt Bad Teinach-Zavelstein ihren abzusehenden Abmangel im kommenden Jahr abfedern. Die Erlöse aus der Grundsteuer sollen durch die geplante Erhöhung von 590 000 auf 635 000 Euro steigen – „dafür sind in der weiteren Finanzplanung bis 2029 keine weiteren Erhöhungen vorgesehen“, so Wendel.