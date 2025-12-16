Haushalt in Bad Teinach-Zavelstein: So steht es um die Finanzen der Stadt

Bürgermeister Markus Wendel sieht die Stadt trotz einiger Herausforderungen gut für die Zukunft aufgestellt. Er will mit Zuversicht und Mut ins nächste Haushaltsjahr gehen.

Mit einer laut Rathauschef „angemessenen Grundsteuererhöhung“, will die Stadt Bad Teinach-Zavelstein ihren abzusehenden Abmangel im kommenden Jahr abfedern. Die Erlöse aus der Grundsteuer sollen durch die geplante Erhöhung von 590 000 auf 635 000 Euro steigen – „dafür sind in der weiteren Finanzplanung bis 2029 keine weiteren Erhöhungen vorgesehen“, so Wendel.

So hoch fällt das Minus aus Insgesamt rechnet die Kommune im Ergebnishaushalt mit Einnahmen von 11,697 Millionen Euro, während die Ausgaben den Planungen zufolge bei 12,210 Millionen liegen werden. Unterm Strich gebe es also ein Minus von rund 513 000 Euro. Im Finanzhaushalt sollen Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bei 11,165 Millionen Euro liegen, während die Auszahlungen ein Volumen von 10,862 Millionen haben werden.

Kreditaufnahme

Angesichts eines Zahlungsmittelüberschusses von knapp 303000 Euro und Investitionskosten von 6,893 Millionen Euro bei einer Refinanzierung von 4,480 Millionen Euro, geht die Stadtverwaltung davon aus, dass sie rund 2,1 Millionen Euro der geplanten Investitionen über Kredite finanzieren muss. Die Kreditaufnahmeermächtigung soll daher bei 2,3 Millionen Euro liegen. Ob diese Summe benötigt werde, bleibe aber abzuwarten. Für das laufende Jahr habe die Kommune Kreditaufnahmen von 1,5 Millionen Euro eingeplant gehabt, am Ende benötige man aufgrund einer positiveren Entwicklung als gedacht „aber nur rund 700 000 Euro, 800 000 Euro wurden nicht benötigt“, so Wendel. Die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre sollen bei 1,26 Millionen Euro liegen. Den Höchstbetrag für Kassenkredite sieht die Stadtverwaltung bei 800 000 Euro.

Gute Entwicklung bei Gewerbesteuer

„Die Situation sieht allgemein nicht gut aus, aber auch nicht schlecht“, so der Bürgermeister. Erfreulich für die Stadt: Man könne einen genehmigungsfähigen Haushalt verabschieden und auch guten Mutes nach vorne blicken. Dies nicht zuletzt, da durch das Sondervermögen des Bundes in den kommenden vier Jahren jeweils rund 500 000 Euro als Einnahmen für Investitionen veranschlagt werden könnten. Die Kommune werde insgesamt 2,17 Millionen aus den Sondermitteln erhalten. Auch die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich weiter positiv.

In seiner Rede zum Haushalt sprach Stadtrat Jochen Kraus insgesamt „von wirtschaftlich schwierigen Zeiten“. Kraus warf einen Blick auf die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland, er würdigte aber auch, dass die Stadtverwaltung im Haushaltsentwurf inklusive der globalen Minderausgabe von rund 110 000 Euro nur „Einsparungen und Kürzungen in vertretbarem Rahmen“ eingeplant habe. Dafür sprach er dem Bürgermeister und dem Kämmerer Manuel Siegmund seinen Dank aus. Angesichts der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen könne er auch der Grundsteueranhebung zustimmen.

Kritik an Bürokratiewahnsinn

Was Krauss Sorgen bereitet: Ein guter Teil der Kosten, den die Kommune zu tragen habe, sei durch Bürokratie verursacht. Das sieht auch Wendel so, der für eine grundlegende Verwaltungsstrukturreform wäre und der auch der Auffassung ist, dass die sogenannte „Erledigungsquoten wieder sinken müssen“, sprich, die Kosten die in Folge neuer Gesetze durch die Kommunen beispielsweise durch zusätzliches Personal getragen werden müssten, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2026 soll im Januar erfolgen.