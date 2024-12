Haushalt in Bad Teinach-Zavelstein: Halbe Million Euro Minus steht im Plan

Haushalt in Bad Teinach-Zavelstein

1 Die finanzielle Situation der Stadt Bad Teinach-Zavelstein ist eigentlich nicht schlecht – ­trotzdem muss ein Kredit von maximal 1,5 Millionen Euro aufgenommen werden. Foto: © foto_tech - stock.adobe.com

Der Gemeinderat berät den Haushaltsplan. Unterm Strich fehlen knapp 526 000 Euro. Bürgermeister Markus Wendel sieht den Grund dafür beim Landkreis. Die Stadt selbst wirtschafte gut.









Link kopiert



Eigentlich ist die finanzielle Lage gut, meinte Bürgermeister Markus Wendel im Gemeinderat – eigentlich. Denn trotz Wendels Optimismus steht im Ergebnishaushaltsplan für 2025 ein Minus von knapp 526 000 Euro. Das heißt, dass die Verwaltung im laufenden Betrieb mehr ausgibt, als sie einnimmt. Das war in Bad Teinach-Zavelstein lange nicht der Fall. Seit 2024 ist das so. Und es wird auch 2025 so sein.