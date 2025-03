Haushalt in Bad Liebenzell: Ab wann müssen Stellen wegfallen?

1 Die Stadt Bad Liebenzell muss sparen. Foto: Felix Biermayer

Die Stadtverwaltung von Bad Liebenzell befürchtet Kündigungen, sollte sie mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Personalbudget auskommen müssen. Das Gremium justiert nach – aber es gibt deutliche Kritik.









Link kopiert



Bis kurz vor Mitternacht beriet der Gemeinderat in einer Sondersitzung im Februar den Haushalt. Am Ende standen deutliche Verbesserungen gegenüber dem von der Verwaltung eingebrachten Plan für dieses Jahr. Im Ergebnishaushalt (laufender Betrieb) konnte das Defizit auf 5,9 Millionen Euro gedrückt werden. Bei den Investitionen wurden knapp 870 000 Euro gestrichen. Die Stadträte zeigten sich zufrieden mit ihrer Arbeit. Man habe gezeigt, dass die Kommune bereit für Einschnitte sei, so der Tenor.