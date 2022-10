2 Das Klinikum in Balingen. Die Vorplanungen für den Neubau eines Zentralklinikums laufen. Foto: Maier

Wirtschaftskrise, Klimawandel, Pandemie, Ukraine-Krieg: Noch nie habe es so viele Herausforderungen gegeben, sagte Landrat Günther-Martin Pauli bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023. Er kandidiert nächstes Jahr wieder.















Zollernalbkreis - Dennoch – und trotz bevorstehender Großbaustellen – stimmten die Zahlen, die Kreiskämmerer Heinz Pflumm nannte, vorsichtig optimistisch.

Über-Regulierungen und Möchtegern-Perfektionismus

Während der Sitzung in der Isinger Eschwaldhalle machte Pauli seinem Ärger Luft über die Bevormundung der kommunalen Selbstverwaltungskräfte "von oben": Durch Über-Regulierungen und Möchtegern-Perfektionismus der Gesetzgeber würden Unsicherheiten und Ängste zunehmen.

So mancher Standard könne nur noch zu Lasten nachfolgender Generationen finanziert werden. Immerhin: Im bundesweiten Vergleich der 401 Stadt- und Landkreise stehe der Zollernalbkreis laut Prognos-Atlas gut da und habe sich gegenüber gegenüber 2019 wesentlich verbessert.

Mit einem Ergebnishaushalt von 286,7 Millionen Euro und einem Finanzhaushaltsvolumen von 20,2 Millionen Euro gelte es in den nächsten Wochen, über knapp 307 Millionen Euro zu beraten, sagte Pauli.

Erhöhung der Kreisumlage?

Kreiskämmerer Heinz Pflumm verwies auf ein Minus von 8,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt – trotz sparsamen Wirtschaftens und optimistischer Prognosen. Warum das? Pflumm nannte den Anstieg der Sozial- und Jugendhilfe, die höhere Verlustzuweisung an das Zollernalb-Klinikum, höhere Personalkosten sowie gestiegene Energie- und Stromkosten. Um das aufzufangen, wird eine Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte vorgeschlagen.

Ohne neue Kredite

Das, so Pflumm, entspreche einem Plus von 6,6 Millionen Euro in der Kreiskasse. Dass sich die Steuerkraft der Kommunen besser entwickelt habe als der Landesdurchschnitt, wirke sich positiv aus – auch auf den Landkreis, der andernfalls den Hebesatz für die Kreisumlage noch stärker hätte erhöhen müssen.

Schulen, Deponien, Straßen, Radwege und die Vorplanung für das Zentralklinikum könnten mit Zuweisungen und Eigenmitten aus den Zuschüssen der Vorjahre finanziert werden – ohne neue Kredite. Die Verschuldung werde zum Jahresende voraussichtlich 12,7 Millionen Euro betragen; die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung betrage nur ein Drittel des Landesdurchschnitts.

Die geplanten Kredite in Höhe von acht Millionen werden voraussichtlich erst im kommenden Haushaltsjahr benötigt, weil die geplanten Investitionen – unter anderem wegen Corona – nicht umgesetzt werden konnten.

Ankunftszentrum: "gigantisches Gemeinschaftswerk"

Dass im Zollernalbkreis Großartiges gemeistert werden kann, machte der Landrat an dem Ankunftszentrum Ukraine in Meßstetten fest, wo derzeit rund 2200 Menschen untergebracht sind – "ein gigantisches Gemeinschaftswerk": Binnen zehn Tagen sei es gelungen, die Einrichtung in Betrieb zu nehmen. "Mitmenschlichkeit und Hilfeleistung können wir im Zollernalbkreis", fasste Pauli zusammen. Und sorgte schließlich – trotz aller Unsicherheiten und Herausforderungen – in einem Punkt für Klarheit: Im nächsten Sommer, sagte er, werde er sich bei der Landratswahl erneut zur Verfügung stellen.