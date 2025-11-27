Haushalt im Schwarzwald-Baar-Kreis: Defizit schrumpft – aber finanzielle Sorgen bleiben

Nach ersten Beratungen reduziert sich das geplante Defizit des Kreises deutlich – bleibt aber mit 7,17 Millionen Euro weiterhin hoch. Auch 2026 steht der Haushalt unter Spardruck.
Der Landkreis muss sparen. Das wurde bei der Haushaltsrede von Landrat Sven Hinterseh Anfang November einmal mehr deutlich. Mit einer Verschuldung von 36 Millionen Euro zum Ende des Jahres 2026 und einem negativen Ergebnis von rund zwölf Millionen im Haushaltsentwurf stellte sich die Ausgangslage für den Schwarzwald-Baar-Kreis als schwierig da.