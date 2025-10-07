Haushalt im Kreis Calw: Straßenausbau trotz Sparzwang?

Der Landkreis will die Kreisstraße 4339 zwischen Rohrdorf und Walddorf ausbauen. Im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss sieht die SPD das kritisch.
Der Landkreis hat die Kreisstraße 4339 in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt ausgebaut. Sowohl die Umgehungsstraße von Rohrdorf als auch das Teilstück zwischen Walddorf und Egenhausen wurden um 50 Zentimeter auf 6,5 Meter verbreitert. Das plant der Landkreis nun auch auf dem letzten 2,4 Kilometer langen Teilstück der K 4339 zwischen Rohrdorf und Walddorf.