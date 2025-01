Haushalt für 2025 beschlossen: Egenhausen ist für das neue Jahr gut aufgestellt

Turnier in Egenhausen Der FC erwartet mehr als 300 Dartspieler

Die Silberdistelhalle in Egenhausen verwandelt sich an diesem Samstag in eine Wettkampfstätte für Dartspieler und Anhänger dieser aufstrebenden Sportart. An 20 Dart-Automaten und fünf Steel-Boards wird dort der 1. Silberdistel-Dart-Cup ausgetragen.