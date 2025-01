Haushalt: Es wird eng: Rangendingen bleibt weiterhin schuldenfrei

1 Sanierungen an Rangendinger Rathaus und an der Klosterkirche stehen im Haushaltsplan der Gemeinde Rangendingen. Foto: Kauffmann

Im Hinblick auf den Haushalt der Gemeinde Rangendingen machte Bürgermeister Manfred Haug deutlich: Nicht jeder Wunsch, der an die Verwaltung herangetragen wird, kann erfüllt werden. Besserung wird ab dem Jahr 2026 erwartet.









Die Lage im Rangendinger Haushalt ist angespannt, aber gerade noch in Ordnung – so könnte man den mehr als 300 Seiten umfassenden Haushaltsplan zusammenfassen. Das Werk von Alexander Wannenmacher hat der Gemeinderat in der Sitzung am Montag dieser Woche einstimmig beschlossen. Wie der Kämmerer vor dem Gremium deutlich gemacht hat, gibt es einige Knackpunkte.