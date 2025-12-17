Haushalt eingebracht: Diese Millionen-Investitionen plant die Gemeinde Ringsheim in 2026

Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber brachte bei der Ratssitzung den Haushalt 2026 ein. Ein ausgeglichener Haushalt trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das Ziel

Die meisten Kommunen im Land stehen unter massivem finanziellem Druck. Einen beschlussfähigen Haushalt aufzustellen, wird immer mehr zu einer Herausforderung. „95 Prozent der Kommunen können ihren laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren, rundum gibt es Einschränkungen, Sparpakete und hartes Ringen ums Überleben“, erklärte Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber zu Beginn seiner Haushaltsrede bei der letzten öffentlichen Ratssitzung des Jahres.

Die Gemeinde ist dabei eine positive Ausnahme. Denn: Finanziell geht es Ringsheim gut. Als eine der ganz wenigen Gemeinden in Baden-Württemberg werde Ringsheim 2026 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt haben. Auf die „schwarze Null“ war Weber sichtlich stolz. Auch wenn die Gemeinde seit 2025 schuldenfrei ist – und auch 2026 keine neuen Schulden aufnehmen will – möchte Weber kräftig investieren.

Der größte Posten mache dabei die Kinderbetreuung aus. Abzüglich der Elternentgelte werden Kosten von 1,4 Millionen Euro erwartet. Abzüglich der Gelder vom Land (570 000 Euro) verbleiben in diesem Bereich mehr als 800 000 Euro. „Und mit den ,Dorfhopsern’ wird dieser Wert weiter steigen“, fügte Weber mit Blick auf die geplante neue Kita an.

Kreisumlage schlägt deutlich zu Buche

Für deren Bau kalkuliert die Verwaltung im Investitionshaushalt mit Ausgaben von drei Millionen Euro innerhalb der kommenden zwei Jahre. Mehr als 1,5 Millionen Euro sollen aus verschiedenen Zuschuss-Töpfen fließen. „Bildung und Betreuung lassen wir uns etwas kosten“, hob Weber hervor.

Deutlich zu Buche schlagen wird 2026 auch die Kreisumlage. Diese steige erneut auf nun mehr als 1,2 Millionen Euro. Bei den laufenden Ausgaben der Gemeinde „sehen wir über alle Bereiche eine weiter stark steigende Belastung“, so Weber. So werden etwa die Personalkosten 2026 um mehr als 60 000 Euro ansteigen. „Aber nur mit einer guten und zufriedenen Mannschaft werden wir das Schiff weiter auf Kurs halten“, umschrieb es der Rathauschef maritim.

Im Rathausgebäude selbst bleibe die EDV „Notwendigkeit Nummer Eins“. Mit mehr als 110 000 Euro laufenden Kosten wird gerechnet, hinzu kommen Investitionen von 50 000 Euro – etwa für Hardware. Für die Feuerwehr soll es ein neues Einsatzfahrzeug geben für rund 300 000 Euro abzüglich eines Zuschusses. Ein großer Posten bleibt zudem das Sanierungsprogramm für die „Ortsmitte Nord“. Neben Arbeiten an Straßen und Friedhof steht die energetische Sanierung des Pfarrhauses an. „Alles zusammen Investitionen von über eine Million Euro“, so Weber. Während im Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 640 000 Euro kalkuliert wird, sieht es beim Investitionshaushalt anders aus. Hier rechnet die Verwaltung mit einem Minus von 500 000 Euro. Weber verwies auf die geplanten Investitionen in 2026. „Gleichzeitig können wir aufgrund der guten Vorjahre dieses Minus noch ausgleichen“, beschwichtigte er.

Und wie kann sich das die Gemeinde trotz der schwierigen Lage in der Deutschland laut Weber stecke, leisten? Der Grundstücksverkauf – insbesondere im Gewerbegebiet – spüle mindestens drei Millionen Euro in die Kasse. Ringsheim rechne zudem wie in den vergangenen Jahren mit 400 000 Euro Gewerbesteuer. Auch, so der Bürgermeister, wenn die Lage damals am Ende deutlich besser war.

Wichtige Finanzspritze bleibt der Tourismus. Der sei mit großem Abstand der wichtigste Wirtschaftszweig der Gemeinde – und er wachse weiter. „Ohne diesen könnten wir uns Vieles überhaupt nicht erlauben. Das muss jedem Ringsheimer klar sein“, erklärte der Bürgermeister. Etwas mehr als 1,5 Millionen Euro erwarte die Verwaltung an Einkünften aus Gewerbesteuer der Hotels, Übernachtungssteuer und aus Erträgen des Zweckverbands Tourismus. Aus der Vergnügungssteuer wird mit einem Beitrag von 225 000 Euro gerechnet.

Auch wenn die Lage für die Gemeinde derzeit gut scheint: Weber bleibt zurückhaltend. „Raue See voraus, alles festzurren, Ruhe bewahren“, lautet sein Motto für den Haushalt 2026. „Die fetten Jahre sind vorbei“, befand er mit Blick auf das allgemeine finanzielle Klima im Land.

So geht es weiter

Die Verwaltung und der Bürgermeister haben bei der Gemeinderatsitzung am 16. Dezember den Haushalt eingebracht. Das 350-seitige Zahlenwerk soll laut Bürgermeister Weber ab heute im Ratsinformationssystem einsehbar sein. In der zweiten Kalenderwoche stehe eine Haushaltsberatung an. Weber hofft, den Haushalt 2026 noch im Januar beschließen zu können.