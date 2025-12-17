Haushalt eingebracht: Diese Millionen-Investitionen plant die Gemeinde Ringsheim in 2026

Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber brachte bei der Ratssitzung den Haushalt 2026 ein. Ein ausgeglichener Haushalt trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das Ziel
Die meisten Kommunen im Land stehen unter massivem finanziellem Druck. Einen beschlussfähigen Haushalt aufzustellen, wird immer mehr zu einer Herausforderung. „95 Prozent der Kommunen können ihren laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren, rundum gibt es Einschränkungen, Sparpakete und hartes Ringen ums Überleben“, erklärte Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber zu Beginn seiner Haushaltsrede bei der letzten öffentlichen Ratssitzung des Jahres.