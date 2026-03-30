Haushalt Dormettingen: 2,6 Millionen Euro Investition ins Gewerbegebiet „Schwaderäcker“

Sinkende Gewerbesteuern und steigende Personalkosten sind nur zwei Faktoren, die sich auf den Haushalt in Dormettingen auswirken.
Auch Dormettingen gelingt es in diesen schwierigen Zeiten nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Im Ergebnishaushalt steht unter dem Strich ein Minus von knapp über 1,03 Millionen Euro. Gleichwohl versicherte Bürgermeister Horst Lehmann am Donnerstag im Gemeinderat, dass die diesjährige Finanzplanung, die einstimmig verabschiedet wurde, genehmigungsfähig sei. Trotzdem haben ihm die Zahlen viele schlaflose Stunden bereitet. Er geht aber davon aus, dass die Talsohle bald durchschritten ist. Dank der Projekte, welche die Gemeinde auf den Weg bringt, sehe man bereits Licht am Ende des Tunnels.