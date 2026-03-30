Haushalt Dormettingen: 2,6 Millionen Euro Investition ins Gewerbegebiet „Schwaderäcker“

Sinkende Gewerbesteuern und steigende Personalkosten sind nur zwei Faktoren, die sich auf den Haushalt in Dormettingen auswirken.

Auch Dormettingen gelingt es in diesen schwierigen Zeiten nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Im Ergebnishaushalt steht unter dem Strich ein Minus von knapp über 1,03 Millionen Euro. Gleichwohl versicherte Bürgermeister Horst Lehmann am Donnerstag im Gemeinderat, dass die diesjährige Finanzplanung, die einstimmig verabschiedet wurde, genehmigungsfähig sei. Trotzdem haben ihm die Zahlen viele schlaflose Stunden bereitet. Er geht aber davon aus, dass die Talsohle bald durchschritten ist. Dank der Projekte, welche die Gemeinde auf den Weg bringt, sehe man bereits Licht am Ende des Tunnels.

Wie schlecht es gerade um die Wirtschaft bestellt ist, lässt sich an der Gewerbesteuer ablesen. In den Vorjahren klingelte die Kasse nur so, Einnahmen bis zu 800.000 Euro waren keine Seltenheit. 2026 kann Dormettingen wohl nur mit rund 450.000 Euro rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt 794.700 Euro. Schlüsselzuweisungen fließen keine mehr, weil – so Lehmann – die Bedarfsmesszahl die gute Steuerkraftmesszahl übersteige. Deshalb fehlten rund 250.000 Euro. Auf der Ausgabenseite stechen die Personalkosten mit rund 1,1 Millionen Euro heraus. Der Bürgermeister prognostiziere eine weiterhin steigende Tendenz. An Kreisumlage hat die Gemeinde 1,08 Millionen Euro zu zahlen.

Gemeinde will in offene Jugendarbeit einsteigen

Was steht dieses Jahr an? Die Gemeinde will die Pflanzbeete im Wohngebiet „Bruck“ anlegen, in die offene Jugendarbeit einsteigen und für 50.000 Euro ein Haus kaufen. Auch der Abriss des früheren Gasthauses Rössle belastet den Haushalt ein weiteres Mal.

Die größte Investition bilden, wie bereits berichtet, der Ausbau des Gewerbegebiets „Schwaderäcker“ und die damit verbundene Anbindung an die Kreisstraße. 2,6 Millionen Euro sind dafür locker zu machen. Ohne Kredit geht das nicht. Horst Lehmann rechnet mit über einer Million Euro, die Dormettingen aufnehmen muss. Die Planung des ehrgeizigen Vorhabens ist mittlerweile abgeschlossen, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde der sogenannte Satzungsbeschluss gefasst. In dem Bereich, wo früher Ölschiefer abgebaut wurde, entsteht ein Batteriespeicherpark.

Keine Auswirkung auf Stromversorgung

Tristan Laubenstein vom Planungsbüro Fritz und Grossmann wies darauf hin, dass der Schallschutz so ausgelegt sei, dass die Anwohner nicht beeinträchtigt würden. Die zu bauende Wand werde maximal 14 Meter hoch und laut Bürgermeister Lehmann „entsprechend gestaltet“. Aus Dotternhausen kam die Sorge, dass sich der Park auf die Stromversorgung auswirken könnte. Dies sei nicht der Fall, sagte Laubenstein, das Überlandwerk Eppler habe ihm das versichert. Als unbegründet sah der Planer auch die von einem Bürger geäußerten Ängste vor Strahlenbelastung und Bränden in den Transformatoren.

Weil auf dem Gelände Feldlerchen leben, musste nach Ausgleichsflächen gesucht werden. Das gestalte sich immer schwieriger, betonte Gemeinderat Ulrich Steimle. Er sprach von einem „richtigen Kraftakt“. Für Dormettingen sei das schließlich nicht der letzte Bebauungsplan. Der Bürgermeister informierte, dass die Feldlerchen bei der jüngsten Dienstbesprechung ein großes Thema gewesen seien. Und klar: Für den Artenschutz müsse man etwas tun, aber mittlerweile sei die Population der Feldlerchen so hoch, dass sie eigentlich nicht mehr geschützt werden müssten.