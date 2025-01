Haushalt der Stadt Schramberg: Sparen tut weh und ist wenig populär

Protest für Ausbau der Infrastruktur Eltern der Schramberger Berneckschule setzen ein Zeichen

Reichlich Fragen und auch einiges an Proteststimmung brachten die Eltern der Berneckschule in Schramberg mit in die Sitzung des Gemeinderats. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hörte zu und gab erste Antworten.