Haushalt der Stadt Nagold: OB: „Die Wolken werden immer dunkler“

1 Die Wolken über der heimischen Wirtschaft – hier der Wolfsberg – werden immer dunkler. Foto: Thomas Fritsch

Eigentlich ist die Einbringung des städtischen Haushalts die Stunde von Bürgermeister und Kämmerer Hagen Breitling. Doch dieses Mal ergriff zunächst Oberbürgermeister Jürgen Großmann das Wort und malte die finanzielle Zukunft der Stadt in den düstersten Farben.









Link kopiert



VW, Bosch oder jetzt Ford – Die Krise in der deutschen Wirtschaft ist allgegenwärtig. Und das dürfte auch an der Stadt Nagold nicht spurlos vorübergehen. Das fürchtet man ganz offensichtlich an der Spitze der Nagolder Stadtverwaltung. Denn man weiß dort genau, wie sehr man auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer angewiesen ist.