Haushalt der Stadt Lörrach: Die Finanzkrise der Kommunen birgt politische Gefahren

Mit den gängigen Mitteln wird die Stadt Lörrach ihren Haushalt kaum in den Griff bekommen. Das könnte sich künftig auch in Wahlergebnissen widerspiegeln.
Die Stadt Lörrach steht finanziell enorm unter Druck – wie fast alle Kommunen. Im Grundsatz schlagen Verwaltung und Gemeinderat den richtigen Weg ein: Einnahmen rauf, Ausgaben runter. Das funktioniert indes nur bis zu einem gewissen Grad: Die Stadt kann etwa an der Steuerschraube drehen – zuletzt hat sie richtigerweise die Gewerbesteuer angepasst – oder Eintrittspreise erhöhen.