Haushalt beschlossen: Neuried plant mehrere Großprojekte

Neuried hat den Haushalt beschlossen. Die Gemeinde stützt sich auf ihre Rücklagen von 23 Millionen Euro. Der Kämmerer mahnt jedoch zu einem verantwortungsvollen Umgang damit.
Bevor es zum Beschluss kam, stellte Neurieds Kämmerer Andreas Delfosse das Zahlenwerk vor. Zahlreiche Großprojekte seien bereits angekurbelt worden und werden auch über das Jahr 2026 hinaus den Haushalt belasten. „Sie haben damit auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2027 fortfolgend und über den Finanzplanungszeitraum hinaus“, betonte Delfosse.