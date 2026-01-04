Haushalt beschlossen: Neuried plant mehrere Großprojekte

Neuried hat den Haushalt beschlossen. Die Gemeinde stützt sich auf ihre Rücklagen von 23 Millionen Euro. Der Kämmerer mahnt jedoch zu einem verantwortungsvollen Umgang damit.

Bevor es zum Beschluss kam, stellte Neurieds Kämmerer Andreas Delfosse das Zahlenwerk vor. Zahlreiche Großprojekte seien bereits angekurbelt worden und werden auch über das Jahr 2026 hinaus den Haushalt belasten. „Sie haben damit auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2027 fortfolgend und über den Finanzplanungszeitraum hinaus“, betonte Delfosse.

Der Verwaltungsvorschlag orientiere sich an den Ergebnissen der Klausurtagungen und der dort erarbeiteten Prioritätenliste. „Dem Grundsatz, Projekte zunächst abzuschließen, bevor neue Großprojekte gestartet werden, soll grundsätzlich weiter Rechnung getragen werden“, sagte der Kämmerer. Allerdings habe sich durch die aufwendigen Vergabeverfahren ein gewisser Investitionsstau angesammelt. So sei es erforderlich, mehrere Großprojekte parallel anzustoßen. „Statt Einzelmaßnahmen an Objekten im Verwaltungsvorschlag zu berücksichtigen, wurde versucht, Maßnahmenpakete zu schnüren“, erklärte Delfosse. So sollen die Gebäude und Einrichtungen nach und nach ganzheitlich unterhalten und modernisiert werden.

16,5 Millionen Euro für die Schulen

Natürlich müssten sicherheitsrelevante Mängel eventuell vorgezogen werden.

Angesichts der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen hält Delfosse es für kaum realistisch, einen vollständig ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Im laufenden Ergebnishaushalt sei daher vorsorglich ein Fehlbetrag von mehr als 900 000 Euro einkalkuliert worden, wobei es die tatsächliche Entwicklung noch abzuwarten gelte. Besonders problematisch seien unter anderem die kaum wachsenden Einnahmen aus Steuern und auch die absehbare Erhöhung der Kreisumlage.

Die Projekte könnten nur deshalb angegangen werden, da die Gemeinde in der Vergangenheit gespart und Rücklagen in Höhe von 23 Millionen Euro angesammelt habe. „Die Mittel erbringen jährlich 400 000 bis 500 000 Euro an Zinsen. Aber wenn die Rücklagen weg sind, gibt es auch keine Zinsen mehr“, betonte Delfosse. Sein Bewertung: „Alle Vorhaben sind realisierbar, aber es sollten keine Schnellschüsse getätigt werden.“

Kritik geäußert wurde unter anderem zur größten eingestellten Maßnahme, der 16,5 Millionen Euro für die Schulen. „Was tatsächlich umgesetzt wird, wird man sehen“, so Delfosse.

Geplante Maßnahmen

Allgemeine Verwaltung:

Sanierung Rathaus Altenheim: zwei Millionen Euro (Folgejahre: weitere fünf Millionen Euro; Förderung rund 3,5 Millionen Euro)

Gemeindegebäude/Grundstücke/Bauhof:

Modernisierung Bauhof: eine Million Euro (Folgejahre: 300 000 Euro), Modernisierung Fahrzeuge Bauhof: 200 000 Euro (Folgejahre: 400 000 Euro); Neubau Bürgerhaus Schutterzell 1,8 Millionen Euro (Förderung 850 000 Euro); Erwerb Grundstücke: 300 000 Euro (Folgejahre: 900 000 Euro)

Soziales und Sport:

Investitionszuschüsse Vereine: 200 000 Euro (Folgejahre: 125 000 Euro)

Schulen:

Ganztagskonzept Grundschule und Realschule: 400 000 Euro (Folgejahre: 16,5 Millionen Euro; Förderung: sechs Millionen Euro); Heizungserneuerung Schulareal Ichenheim: 50 000 Euro (Folgejahre: eine Million Euro); Sanierungen Grundschule Altenheim: 540 000 Euro (Förderung 90 000 Euro) Kindergärten:

Umbau Kindergarten Erlenweg: 1,5 Millionen Euro (Folgejahre: eine Million Euro; Förderung: 800 000 Euro); Modernisierung weiterer Kitagebäude in den Folgejahren: 1,5 Millionen Euro

Sporthallen:

Sanierung Lindenfeldhalle: 860 000 Euro; Sanierung Mehrzweckhaus Müllen inklusive Photovoltaik: 910 000 Euro; Umkleidebereich Herbert-Adam-Halle: 85 000 Euro

Stadtentwicklung/Bauleitplanung:

Maßnahmen Stadtsanierungsprogramm Altenheim 200 000 Euro (Folgejahre: 800 000 Euro)

Sonstiges:

Sanierung Flachdach Friedhof in Ichenheim: 55 000 Euro; Instandsetzung Schollengrunder Brücke: 50000 Euro; DSL-Anbindung Grundstücke Außenbereich: 310 000 Euro

Straßen:

Kreuzung Lindengasse-Vogesenstraße: 240 000 Euro; Sanierung Straßen: 300000 Euro (Folgejahre: 800 000 Euro); Wirtschaftsweg Burmatten: 250 000 Euro; Radweg Schutterzell-Schuttern: 40 000 Euro

ÖPNV:

Umbau Busbahnhof Lindengasse in den Folgejahren 1,5 Millionen Euro (Förderung eine Million Euro); Mobilitätsstationen: 40 000 Euro.