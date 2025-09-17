Haushalt Bad Liebenzell: Landratsamt verordnet deutliche Sparmaßnahmen

Dass es um die Finanzen der Stadt Bad Liebenzell nicht gut bestellt ist, ist kein Geheimnis. Jetzt bekamen es Stadtverwaltung und Gemeinderat noch einmal deutlich von der Kommunalaufsicht im Landratsamt mitgeteilt. Denn der Haushalt der Kommune wurde nur unter deutlichen Einschränkungen genehmigt, die das Landratsamt festgelegt hatte. Der Gemeinderat musste nun entscheiden, ob der diese bittere Pille schluckt oder – was wohl noch schlimmer wäre – gar keinen genehmigten Haushalt für dieses Jahr zu haben und so in der Interimszeit unter Haushaltssperre zu bleiben.

Andreas Hölzlberger, Leiter der internen Verwaltung, erläuterte den Gemeinderäten, was das Schreiben der Landkreisverwaltung bedeutet. Man habe zwar die Genehmigung für den Haushalt bekommen, allerdings „mit deutlichen Veränderungen zu unserem Beschluss“. Deshalb müsse der Gemeinderat einen sogenannten „Beitrittsbeschluss“ fassen. Mit diesem würde der Haushalt inklusive der Änderungen durch das Landratsamt rechtskräftig.

Deutlich weniger Spielraum

Für Bad Liebenzell bedeute das: „Die Zügel werden deutlich angezogen. Es gibt deutlich weniger Spielraum für uns.“ Deshalb müsse man sich „konzentrieren auf das, was unerlässlich ist“.

Einige Genehmigungen im städtischen Haushalt wurden durch die Kommunalaufsicht eingeschränkt. Die wohl weitreichendste Änderung betrifft die geplanten Kreditaufnahmen. Hier wollte die Stadt eigentlich rund 8,2 Millionen Euro für investive Ausgaben aufnehmen. Das Landratsamt genehmigt aber nur fünf Millionen Euro. Außerdem sah der Haushalt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 8,75 Millionen Euro vor. Diese wurden von der Kommunalaufsicht ebenfalls nicht genehmigt. Das bedeutet, „wir dürfen nichts Neues beginnen, was sich auf die nächsten Jahre auswirkt“ – also keine Investitionen, die auch in den nächsten Haushaltsjahren Kosten verursachen.

Weitere Einschränkungen

Weitere Einschränkungen gibt es beim Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen. Hier wurde die gesamte Kreditaufnahme in Höhe von 19 200 Euro nicht genehmigt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 180 000 Euro. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden die Verpflichtungsermächtigungen von rund 4,3 auf 3,4 Millionen Euro heruntergesetzt. Hölzlberger zeigte sich hier aber zuversichtlich: „Wichtige Dinge können umgesetzt werden.“

Dazu gibt es laut Sitzungsvorlage weitere maßgebende Auflagen. So müssen die Aufwendungen des Kernhaushalts um mindestens 800 000 Euro reduziert werden. Der Verlustausgleich an die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL) ist auf 1,3 Millionen Euro zu deckeln. Auch bei den Eigenbetrieben wurde der Verlustausgleich gedeckelt, bei den Erholungsanlagen auf maximal 170 000 Euro, bei den städtischen Parkierungsanlagen auf 100 000 Euro. Auch hier war der Verwaltungsleiter hoffnungsvoll: „Wenn wir weiter so sparsam und mit Bedacht unterwegs sind, wird das klappen.“

Deutliches Zeichen

Maik Volz (CDU) wollte wissen, „was passiert, falls die Mehrheit dagegen stimmt? Ich habe ein ganz großes Problem damit“. Und das, obwohl er bereits bei den Haushaltsberatungen für ähnliche Einsparungen gewesen sei und dem Haushalt nicht zugestimmt habe. Hölzlberger wollte „darum werben, dass sie zustimmen“. Die Kommunalaufsicht müsse „ein ganz deutliches Zeichen setzen in der Situation, in der Bad Liebenzell ist“. Deshalb müsse man auch an den nächsten Haushalt „anders rangehen“. Wenn das Gremium den Beschluss ablehne, wäre die Stadt weiter „in Interimswirtschaft“ und hätte keinen Haushalt.

Daniel Mattmüller (ZBL) fragte, wie das überhaupt funktionieren könne. Dies verwies Hölzlberger sozusagen wieder zurück an den Gemeinderat: „Es ist das Königsrecht des Gemeinderats, wie man den Haushalt macht. Es wäre sicher vernünftig gewesen, im investiven Bereich zu kürzen.“ Mittlerweile seien bereits Maßnahmen am Laufen. Nun müsse man schauen, was bereits verbaut, aber noch nicht abgerechnet sei. Hölzlberger ist sich aber jetzt schon sicher: „Es wird sich auf Pflichtaufgaben konzentrieren.“ Freiwillige Leistungen werde man wohl nicht machen können.

Weiter auf der Bremse

Dietmar Fischer (CDU) hielt es für schwierig, zuzustimmen, weil „Forderungen drin stehen, die nicht mit dem Gremium besprochen sind“. Er wollte wissen, welche Maßnahmen denn jetzt gestrichen würden. Darauf erwiderte Hölzlberger, dass nicht das Landratsamt entscheide, „welche Maßnahmen wir machen dürfen und welche nicht“. Das setze den Rahmen, nun sei es „unsere und ihre Aufgabe, zu sagen, was wir angehen“. Die Verwaltung stelle gerade eine Übersicht zusammen und will „im Oktober präsentieren, welche Spielräume haben wir bei Krediten“. Wichtig sei es, „weiterhin so auf der Bremse“ zu sein wie bereits jetzt und „piano bei Ausgaben“. Die Haushaltssperre bleibe aufrechterhalten. Er wolle aber nicht riskieren, dass die Kommunalaufsicht womöglich sage: „Wenn ihr keinen Haushalt hinbekommt, machen wir das für euch.“

Am kürzeren Hebel

Friedrich Steininger (UL) stellte fest, dass die Stadt „am kürzeren Hebel“ sitze. Faktisch habe man keine großen Spielräume. Er warb ebenfalls dafür, zuzustimmen. Schließlich müsse man bald schon am Haushalt für 2026 arbeiten und „wie sollen wir ihn angehen, wenn wir noch am alten rum machen?“. Hölzlberger wies noch darauf hin, dass man mit dem Haushalt immerhin die fünf Millionen Euro an Spielraum habe. Mit dem Interimshaushalt habe man dagegen nur die alten Kreditermächtigungen aus den Vorjahren.

Bürgermeister-Stellvertreter Sebastian Kopp (UL) ergänzte, dass man in der nächsten Sitzung einen weiteren Finanzzwischenbericht vorstellen wolle. Da solle man „genau hinhorchen“. Es sei ein „Fingerzeig, den uns die Kommunalaufsicht mitgeben will“ und dieser Haushalt könne „nur ein Zwischenschritt sein, wir sind nicht am Ende des Weges“.

Mit einer deutlichen Mehrheit wurde der Beitrittsbeschluss bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung gefasst und tritt nun nach Ablauf der siebentägigen Auslegungsfrist in Kraft.