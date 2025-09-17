Haushalt Bad Liebenzell: Landratsamt verordnet deutliche Sparmaßnahmen

Ein deutliches Zeichen gab es jetzt vom Calwer Landratsamt in Sachen Finanzen für Bad Liebenzell. Die Kommunalaufsicht strich den aktuellen Haushalt kräftig zusammen.
Dass es um die Finanzen der Stadt Bad Liebenzell nicht gut bestellt ist, ist kein Geheimnis. Jetzt bekamen es Stadtverwaltung und Gemeinderat noch einmal deutlich von der Kommunalaufsicht im Landratsamt mitgeteilt. Denn der Haushalt der Kommune wurde nur unter deutlichen Einschränkungen genehmigt, die das Landratsamt festgelegt hatte. Der Gemeinderat musste nun entscheiden, ob der diese bittere Pille schluckt oder – was wohl noch schlimmer wäre – gar keinen genehmigten Haushalt für dieses Jahr zu haben und so in der Interimszeit unter Haushaltssperre zu bleiben.