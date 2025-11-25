Haushalt Bad Herrenalb: Verwaltung will Hunde- und Grundsteuer anheben

Für einen genehmigungsfähigen Haushalt braucht Bad Herrenalb dringend mehr Einnahmen. Deshalb soll der Gemeinderat am Mittwoch Steuererhöhungen beschließen.
Am Mittwoch steht erneut die Beratung für den Haushalt 2026 auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung ab 18 Uhr im Bad Herrenalber Rathaus. Bereits bei der Einbringung wählte die Verwaltung drastische Worte. So sagte etwa Stadtkämmerer Philipp Göhner: „Wären wir eine Firma, müssten wir spätestens jetzt, aber eigentlich vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet haben.“ Der geplante Verlust sei „viel höher als vor einem Jahr gedacht“. Von ihm werde „definitiv der Vorschlag kommen, Einnahmen zu erhöhen“ – sprich Steuern und Gebühren anzuheben.