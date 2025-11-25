Haushalt Bad Herrenalb: Verwaltung will Hunde- und Grundsteuer anheben

Für einen genehmigungsfähigen Haushalt braucht Bad Herrenalb dringend mehr Einnahmen. Deshalb soll der Gemeinderat am Mittwoch Steuererhöhungen beschließen.

Am Mittwoch steht erneut die Beratung für den Haushalt 2026 auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung ab 18 Uhr im Bad Herrenalber Rathaus. Bereits bei der Einbringung wählte die Verwaltung drastische Worte. So sagte etwa Stadtkämmerer Philipp Göhner: „Wären wir eine Firma, müssten wir spätestens jetzt, aber eigentlich vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet haben.“ Der geplante Verlust sei „viel höher als vor einem Jahr gedacht“. Von ihm werde „definitiv der Vorschlag kommen, Einnahmen zu erhöhen“ – sprich Steuern und Gebühren anzuheben.

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte sich Bürgermeister Klaus Hoffmann im September noch eher zögerlich: „Es geht nicht, dass wir jedes Jahr an der Steuerschraube drehen“, bei dem was kommunal machbar sei. Zwar stehen seit der Beratung für 2025 bereits Zahlen im Raum, „ob man das den Bürgern alles zumuten darf, müssen wir politisch noch mal diskutieren“, sagt er und verwies auf den bekannten Spruch: „Man dreht die Schraube so lange, bis es knack macht.“ Sicher ist er sich dabei aber: „Das wird sicher eine spannende Diskussion geben.“

Nun hat sich die Verwaltung aber offenbar doch dazu durchgerungen, dem Gemeinderat Steuererhöhungen vorzuschlagen. Entsprechende Anträge zur Erhöhung von Hundesteuer und Grundsteuer B stehen ebenfalls auf der Tagesordnung der Sitzung am Mittwoch.

Bei der Hundesteuer schlägt die Verwaltung eine Erhöhung von 120 auf 150 Euro beim ersten und von 260 auf 300 Euro für jeden weiteren Hund vor. Zwinger- und Kampfhundesteuer sollen unverändert bleiben.

Unverändert sollen auch die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 1579 vom Hundert, also Prozent, und die Gewerbesteuer (400 Prozent) bleiben. Eine Erhöhung plant die Verwaltung dagegen bei der Grundsteuer B. Betroffen davon sind die Eigentümer von betrieblichen und privaten Grundstücken.

Grundsteuer B soll um 78 Prozentpunkte steigen

Seit November 2024 gilt in Bad Herrenalb bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 422 Prozent. Dieser soll nun auf 500 Prozent angehoben werden, also um 78 Prozentpunkte steigen. Die Verwaltung errechnet damit laut Sitzungsvorlage Mehreinnahmen von 335 000 Euro.

Weiter heißt es dort: „Nicht zuletzt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen machte die Verwaltung die Notwendigkeit von Steuererhöhungen deutlich.

Bereits für den Haushaltsbeschluss 2025 stellte die Verwaltung exemplarisch Steuererhöhungen ab 2026 in signifikanter Höhe zur immer noch nicht ausreichenden Deckung der Haushaltslücke in den Raum.“

Belastungsgrenze ist erreicht

Entgegen der noch im Vorbericht 2025 aufgeworfenen Vertretbarkeit der angedachten Erhöhungen sei die Verwaltung nicht mehr bereit, einen Haushaltsausgleich „koste es was es wolle“ zu erreichen.

Mit der nun vorgeschlagenen Erhöhung einzig der Grundsteuer B „erkennt die Verwaltung das Erreichen der Belastungsgrenze“, heißt es weiter.

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Stadt Bad Herrenalb bereits Erhöhungen der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer beschlossen.

Ebenso stiegen die Abgabensätze für die Inanspruchnahme der Kindergärten sowie der Abwasserentsorgungsanlagen.

Weitere Steuererhöhungen nicht vertretbar

Die Stadt Bad Herrenalb habe damit deutlich gemacht, „dass sie bereit ist und war, neben auch schmerzhaften Konsolidierungsentscheidungen zur Verbesserung der Haushaltslage Steuereinnahmen zu erhöhen“. Weitere Realsteuererhöhungen zur Quersubventionierung des Haushaltes halte die Verwaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht vertretbar.

In der Beschlussempfehlung heißt es außerdem: „Verwaltung und Gemeinderat erkennen mit der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B das Erreichen der Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Sie verpflichten sich zur Einhaltung eines Moratoriums über die Erhöhung der Grundsteuer B bis einschließlich 2029.“ Ein Moratorium ist eine Vereinbarung darüber, dass eine bestimmte Sache für eine gewisse Zeit aufgeschoben wird. Ein Moratorium kann allerdings auch wieder aufgehoben werden.