Haushalt Bad Herrenalb: Trotz Einsparungen bleibt immer noch ein dickes Minus

Mit einer großen Streichliste ist die Bad Herrenalber Stadtverwaltung in die nächste Runde der Haushaltsberatungen gegangen. Trotzdem bleibt es bei einem dicken Minus.

Mit einer eigenen Streichliste im Gepäck kam die Bad Herrenalber Stadtverwaltung zur Haushaltsberatung in die jüngste Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. In der Oktobersitzung hatte Kämmerer Philipp Göhner den Haushalt eingebracht – mit allen Maßnahmen, die vorher angemeldet und eigentlich nötig wären und bewusst ohne vorherige Streichrunde, quasi damit die Stadträte einmal das Elend in seinem vollen Ausmaß sehen.

Nun legte die Verwaltung eben diese Streichliste vor, bei der laut Bürgermeister Klaus Hoffmann acht Korrekturen vorgenommen wurden. Dazu schlug die Verwaltung 32 Änderungen vor, die zum weit überwiegenden Teil Einsparungen bringen sollen.

Größter Posten – außer der geplanten Erhöhung der Grundsteuer B – ist dabei der Vorschlag, mit einem „globalen Minderaufwand“ 250 000 Euro zu sparen. Eine genaue Begründung, wie und wo gespart werden könnte, will der Stadtkämmerer im Vorbericht zum Haushalt liefern.

Weitere große Posten sind Streichungen in der Straßenunterhaltung beim Breitbandausbau (150 000 Euro) oder die Streichung insektenfreundlicher Beleuchtung, was weitere 100 000 Euro einsparen soll. Hier regiere laut Göhner das „Prinzip Hoffnung“ darauf, dass sich die Gegebenheiten möglicherweise nach der Landtagswahl ändern könnten oder bis 2030 eine andere Lösung gefunden wird.

70 000 Euro will die Stadt dadurch sparen, dass eine Elternzeitstelle in den Kindergärten nicht nachbesetzt werden soll, durch Fluktuation oder spätere Neubesetzung sollen dort noch mal 50 000 Euro Personalkosten eingespart werden. Weitere große Einsparungen sollen ein vorgesehener, aber offenbar doch nicht benötigter Löschwasservertrag mit den Stadtwerken (50 000 Euro), die Streichung einer Wärmepumpe fürs Rathaus (50 000 Euro) und die Streichung der Sanierung des Kriegerdenkmals in Neusatz (40 000 Euro) bringen.

Haushalt wird um rund 1,5 Millionen Euro entlastet

Insgesamt bringt die Streichliste der Verwaltung eine Verbesserung von rund 1,17 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch höhere Einnahmen durch eine gestiegene Oktobersteuerschätzung in Höhe von rund 200 000 Euro. Dazu sollen noch einmal 312 000 Euro durch die Erhöhung der Grundsteuer sowie 17 000 Euro durch die höhere Hundesteuer kommen, sodass der Haushalt bei einem bislang geplanten Minus von rund fünf Millionen Euro durch die städtischen Vorschläge um rund 1,5 Millionen Euro entlastet werden soll. Bei drei Enthaltungen aus der Fraktion Alternative Bad Herrenalb wurden diese Vorschläge einstimmig angenommen.

Auch die Fraktion Pro Herrenalb und Höhenorte hatte eigene Anträge eingebracht – die meist Mehrkosten verursachen würden. Einzig die Streichung der insektenfreundlichen Straßenbeleuchtung hätte Einsparungen gebracht, das wurde aber ja bereits bei den Vorschlägen der Verwaltung beschlossen.

Ansonsten beantragte Pro H&H die Wiederaufnahme der Weihnachtsbeleuchtung (Mehrkosten 10 000 Euro im Jahr 2026), die Aufstockung der Schulsozialarbeit von 30 auf 50 Prozent (12 500 Euro), die Aufhebung der hälftigen Abschaltung der nächtlichen Straßenbeleuchtung (23 000 Euro) sowie einen Zuschuss für die IG Gartenschau zur Pflege der Gärten.

Bei der Straßenbeleuchtung zeichnete sich im Gemeinderat ein differenziertes Bild ab. Während Christian Romoser (CDU) „weiß von den Stadtwerken“, dass an schwierigen Stellen „einzeln nachgesteuert“ werde. „Ich sehe keine dunklen Stellen“, so Romoser weiter, der deshalb auch keinen Grund sieht, das zu revidieren.

Dorothea Müller (Grüne Plus) fügte an, sie fühle sich sicher, während Susanne Speck (Pro H&H) „viele Beschwerden bekommen“ habe. Wolfhart König (UBV) war dagegen sogar dafür, die Beleuchtung komplett auszumachen. Schlussendlich wurde dieser Antrag bei nur vier Ja-, zwölf Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Weihnachtsbeleuchtung bleibt aus

Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag für die Weihnachtsbeleuchtung. „Wir müssen echt an die Substanz“, sagte Andreas Nofer (CDU). Da solle man doch jetzt nicht wieder alte Baustellen aufmachen. Der Bürgermeister kündigte zudem an, dass die Stadt einen Antrag vorbereiten wolle, wie man wenigstens die Weihnachtsbäume beleuchten könne. So gab es lediglich fünf Ja-, elf Neinstimmen und zwei Enthaltungen.

Deutliche Zustimmung fand dagegen der Vorschlag, die Schulsozialarbeit aufzustocken. „Das ist unterstützenswert und ein kleiner, aber wichtiger Schritt“, sagte Elias Hechinger, der neue Fraktionssprecher der UBV. Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag angenommen.

Die dauerhaften Gärten, die für die Gartenschau angelegt und noch immer durch die IG Gartenschau gepflegt werden, dürfen sich über einen Zuschuss von 7000 Euro freuen. Bei dem Antrag gab es nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung.

Auch aus den Reihen der Ortschaftsräte gab es Anträge für viele kleinere Posten wie etwa Seniorennachmittage und anderes. Der Rotensoler Ortsvorsteher Sven Feuchter sagte, dass die Ortschaftsräte „Leben in die Orte“ bringen und Ehrenamtsaktivitäten unterstützen. „Ein bisschen Geld brauchen wir einfach“. Er sprach auch Kürzungen bei Seniorennachmittagen an – „über so was dürfen wir nicht diskutieren“.

Aus den Reihen der Fraktion Grüne Plus kam der Vorschlag, die Verfügungsmittel für die Ortschaftsräte zu erhöhen statt einzelne Punkte aufzuzählen. Die Stadträte kündigten an, einen Antrag in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern auszuarbeiten und vorzulegen.