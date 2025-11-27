Haushalt Bad Herrenalb: Trotz Einsparungen bleibt immer noch ein dickes Minus

Mit einer großen Streichliste ist die Bad Herrenalber Stadtverwaltung in die nächste Runde der Haushaltsberatungen gegangen. Trotzdem bleibt es bei einem dicken Minus.
Mit einer eigenen Streichliste im Gepäck kam die Bad Herrenalber Stadtverwaltung zur Haushaltsberatung in die jüngste Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. In der Oktobersitzung hatte Kämmerer Philipp Göhner den Haushalt eingebracht – mit allen Maßnahmen, die vorher angemeldet und eigentlich nötig wären und bewusst ohne vorherige Streichrunde, quasi damit die Stadträte einmal das Elend in seinem vollen Ausmaß sehen.