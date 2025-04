Haushalt Altensteig: Lage ist etwas entspannter als gedacht

Neuer Standort in Altensteig CJD bezieht Gebäude am Lohmühlenweg

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands in Altensteig (CJD) hat sich mit seinen Qualifizierungsangeboten im kaufmännischen Bereich am Lohmühlenweg eingerichtet. In einem zuletzt leerstehenden Gebäude der Firma Gauß entstanden in einjähriger Umbauzeit Unterrichtsräume und Büros.