Haushalt 2026: Stadt Lörrach muss ihr Haushaltsdefizit reduzieren – über Jahre hinweg

Die Stadt Lörrach hofft auf einen genehmigungsfähigen Haushalt – und lehnt Zuschüsse bei den Vorberatungen ab. Drei Anträge der Grünen sorgten für eine Menge Wirbel.
Der kommunale Konsolidierungskurs wirkt – fürs Erste. Die Bemühungen um eine Reduzierung der Defizite im Ergebnishaushalt müssen gleichwohl konsequent fortgesetzt werden. Das betonte Kämmerer Peter Kleinmagd am Donnerstag nach den Haushaltsberatungen gegenüber unserer Zeitung. Zuvor hatte seine Stellvertreterin Sina Conti die finanzielle Situation der Stadt erläutert.