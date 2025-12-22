Haushalt 2026: Schwörstadts Bürgermeister will Defizite abbauen

Den Herausforderungen für die Gemeinde Schwörstadt will Bürgermeister Fabio Jenisch mit Mut und Zuversicht begegnen.
Mit den Worten „wir stehen vor Herausforderungen. Ich betrachte diese jedoch nicht mit Sorge, sondern mit Zuversicht und Mut – dem Mut, gemeinsam weiterhin Gutes für unser Dorf zu erreichen“, eröffnete Bürgermeister Fabio Jenisch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats seine Haushaltsrede für 2026. Mehrere langjährige Projekte seien erfolgreich abgeschlossen und wichtige Meilensteine für Vorhaben erreicht worden.