Haushalt 2026: Lange Gesichter im Gemeinderat Niedereschach

Für Ernüchterung sorgte in der Gemeinderatssitzung in Niedereschach die Einbringung und Beratung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026. Bis 2029 sieht es duster aus.

Nicht nur was das Jahr 2026, sondern auch die Folgejahre bis 2029 betrifft, sieht es wie bei vielen anderen Gemeinden auch, besorgniserregend aus und wären da nicht die in den vergangenen besseren Zeiten gebildeten Rücklagen, die jedoch spätestens 2029 aufgebraucht sein werden, wären die vorhandenen Sorgenfalten noch um einiges größer.

Cziep wies in deutlichen Worten darauf hin, dass es zwischenzeitlich sehr deutlich zu sehen ist, dass die bestehenden Aufwendungen dauerhaft nicht mehr durch die bestehenden Erträge gedeckt werden können und längerfristig grundsätzliche strukturelle Haushaltsverbesserungen notwendig sind. „Der Haushalt in der aktuellen Fassung ist trotz der im Vorfeld durchgeführten Einsparmaßnahmen durch die Verwaltung nicht genehmigungsfähig. Es müssen noch weitere deutliche Einsparungen und Verschiebungen getroffen werden“.

Problematisch in der gesamten Finanzplanung sei jedoch, dass aufgrund der negativen ordentlichen Ergebnisse lediglich im Jahr 2028 ein positiver Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden könne. Neben dem Kriterium eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses als Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes müssen zudem die jährlichen Tilgungsleistungen durch den Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden können. Dies könne im vorgelegten Haushaltsentwurf nur im Jahr 2028 gewährleistet werden.

Kreditaufnahme 2025

Deutlich verschärft werde die Problematik durch die zusätzlich notwendige Kreditaufnahme im Nachtragshaushalts 2025 aufgrund des Ankaufs des Alten Rathauses und durch die weiterhin hohen geplanten Investitionen in den Jahren 2026 bis 2028.

Eine gewisse Verbesserung erhofft sie sich von Bundesmitteln aus dem sogenannten „Sondervermögen“ die auch den Kommunen zugutekommen sollen. Hier rechnet Cziep damit, dass man diese Zahlen Anfang November noch erhalten wird, damit diese rechtzeitig in die Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung am 18. November in der die finale Beratungsrunde auf der Tagesordnung steht, eingearbeitet werden kann.

„Das sieht alles nicht so rosig aus, doch die Hoffnung stirbt zuletzt“, fasste Gemeinderat Michael Asal seine Einschätzung der Lage zusammen. In den kommenden Jahren werde es absehbar sehr schwierig und deshalb gelte es in Zukunft „Auf die Bremse zu drücken“, ohne aber notwendige Sanierungen zu vernachlässigen.

Elisabeth Beck-Nielsen setzt große Hoffnungen in die Herbststeuerschätzung und wenn diese Zahlen in den Haushaltsentwurf eingearbeitet sind, auf bessere Zahlen.

5,8 Millionen Euro Rücklage

„Es ist beängstigend was da passiert“, so der Eindruck von Rüdiger Krachenfels und er fügte hinzu: „Die Personalkosten schießen durch die Decke und wir laufen voll in ein strukturelles Defizit.“ Hinzu komme, dass ja die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes Schulden seien und er wisse wirklich nicht, wohin das alles führen werde.

Weniger dramatisch sieht Markus Dietrich die Lage. „Wir haben ja noch Geld“, so Dietrich mit Blick auf die vorhandenen 5,8 Millionen Euro Rücklagen. Deshalb müsse man sich für die nächsten vier Jahre keine Sorgen machen. An die Verwaltung gerichtet hinterfragte er, ob diese ein Konzept für die Zeit danach habe und wie dieses aussehe.

In ihrer Antwort wies Cziep darauf hin, dass die Gemeinde diesbezüglich wenig Möglichkeiten habe, wenn dieser immer mehr Aufgaben übertragen werden, die hierfür notwendige Finanzierung aber ausbleibe. Da müsse sich auch über den Finanzausgleich etwas ändern. Ansonsten könne die Gemeinde nur mit Steuererhöhungen und letztlich auch mit dem Streichen von Freiwilligkeitsleistungen reagieren. „Ja, uns geht es besser als anderen Kommunen, die teils über das Landratsamt eine Haushaltskonsolidierung durchlaufen. Davon sind wir noch weit entfernt“, so Cziep an Dietrich gerichtet. Und Bürgermeister Martin Ragg verwies mit Blick auf geplante neue Gewerbegebiete darauf, dass die Gemeinde auch nach wie vor die gewerbliche Entwicklung vorantreiben müsse und dies nicht nur wegen der Gewerbesteuer, sondern auch wegen der Arbeitsplätze.

Zahlen und weiteres Vorgehen

Haushalt

Im Ergebnishaushalt liegen die ordentlichen Erträge bei 17,388 Millionen Euro, die ordentlichen Aufwendungen betragen 18,740 Millionen Euro. Das ergibt ein Ergebnis von minus 1,352 Millionen Euro. Die Transferaufwendungen betragen 7,280 Millionen Euro und die Personalkosten liegen bei 3,878 Millionen Euro.

Abstimmung

In der Gemeinderatssitzung am 18.November erfolgt die finale Beratungsrunde zum Haushalt. Bis dahin sollen auch die aktuellen Orientierungsdaten für die Berechnung des Finanzausgleichs in den Haushaltsentwurf eingearbeitet sein.