Haushalt 2026: Lange Gesichter im Gemeinderat Niedereschach

Für Ernüchterung sorgte in der Gemeinderatssitzung in Niedereschach die Einbringung und Beratung des Haushaltsplanes für das Jahr 2026. Bis 2029 sieht es duster aus.
Nicht nur was das Jahr 2026, sondern auch die Folgejahre bis 2029 betrifft, sieht es wie bei vielen anderen Gemeinden auch, besorgniserregend aus und wären da nicht die in den vergangenen besseren Zeiten gebildeten Rücklagen, die jedoch spätestens 2029 aufgebraucht sein werden, wären die vorhandenen Sorgenfalten noch um einiges größer.