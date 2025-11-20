Haushalt 2026 Kreis Rottweil: Höhere Fallzahlen und Kosten – Sozialausgaben steigen enorm

Auch wenn vom Land finanzielle Hilfe kommt: Von Entspannung ist der Kreis Rottweil weit weg, wie die Planung für 2026 zeigt. Sorgenkind ist vor allem der Sozialbereich.
„Diese Entwicklung kann einen das Fürchten lehren“, meinte der Kreiskämmerer Michael Kah bezogen auf den Finanzierungsbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe. Man könnte es aber wohl genauso gut auf die Gesamtsituation ausweiten. Schon lange bereiten die steigenden Sozialausgaben Sorgen und verschärfen die ohnehin angespannte Haushaltslage. Da kann auch eine gute Nachricht des Landrats die Stimmung kaum heben.