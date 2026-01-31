Haushalt 2026: Kappel-Grafenhausen muss ein Millionen-Minus ausgleichen

Der Haushalt von Kappel-Grafenhausen für 2026 ist in trockenen Tüchern. Auch wenn die Gemeinde schuldenfrei bleibt, die finanziellen Rücklagen werden kleiner.
Die Gemeinde bleibt auch in diesem Jahr schuldenfrei. Allerdings steht im jüngst einstimmig beschlossenen Haushalt 2026 ein Minus von knapp 1,8 Millionen Euro. Daher geht die Gemeinde an ihre Rücklagen, die liegen bei etwas mehr als 11 Millionen Euro. Mit Blick auf die kommenden Jahre rechnet die Verwaltung mit einem Abschmelzen der Rücklagen. 2029 wären es den Schätzungen zufolge nur noch 1,15 Millionen Euro an liquiden Mitteln.