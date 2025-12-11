Haushalt 2026 in St. Georgen: Wieso vor elf Millionen Euro neuen Schulden ein „nur“ steht

Eine schwarze Null im Ergebnishaushalt, weniger Schulden – deutlich erfreulicher als zunächst erwartet war der Haushaltsplan, den der St. Georgener Gemeinderat nun verabschiedete.
„Die Zeiten werden definitiv härter – für uns alle“, betonte Bürgermeister Michael Rieger in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Auf der Agenda stand die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2026. Der wiederum zeigt genau, in welch schwerem Fahrwasser die Stadt sich im kommenden Jahr bewegen wird – und dabei noch große Projekte fertigstellen, weiterführen und anfangen möchte.