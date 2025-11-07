Haushalt 2026 in Rottweil: Große Investitionen – Landkreis plant 33,5 Millionen Euro an neuen Schulden

Steigende Sozialausgaben und geplante Großprojekte fordern ihren Tribut: 2026 muss der Landkreis Rottweil wieder einen hohen Kredit aufnehmen – und sparen.
Gekürzte Schulbudgets, weniger Geld für die Bauunterhaltung und Einsparungen in Kunst und Kultur – was Landrat Wolf-Rüdiger Michel bei der Haushaltseinbringung für 2026 ankündigte, machte vor allem eins deutlich: Die Bürger müssen sich auf Verzicht einstellen und darauf, dass manche Erwartungen nicht mehr erfüllt werden können. Denn: Finanziell wird es enger denn je – und das auf allen Ebenen.