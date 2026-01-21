Haushalt 2026 in Inzlingen: Fehlbetrag von 280 000 Euro erwartet

Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs drängt der Inzlinger Bürgermeister auf eine Finanzreform für Kommunen.
Ohne Kreditneuaufnahmen will die Gemeinde Inzlingen 2026 ihren Finanzhaushalt bewältigen. In der Sitzung des Gemeinderats brachte Bürgermeister Marco Muchenberger am Dienstagabend den Entwurf für dieses Jahr ein. Durch gestiegene Landeszuweisungen und höhere Steuereinnahmen ergeben sich im Vergleich zu 2025 Mehreinnahmen von rund 470 000 Euro. Diese werden aber durch höhere Ausgaben von rund 440 000 Euro größtenteils geschluckt.