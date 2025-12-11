Haushalt 2026 in Bad Liebenzell: „Schmerzhafte Einschnitte“ stehen bevor

Erstmals werden Zahlen des Liebenzeller Haushaltsplans veröffentlicht. Die Stadt steuert auf ein Rekorddefizit zu. Und für die Bürger könnte es teuer werden.
Auch wenn der Gemeinderat am Dienstag seine Sitzung vertagte, konnte die Verwaltung ihren ersten Entwurf des Haushaltsplanes für das kommende Jahr einbringen. Denn für die Einbringung ist kein Beschluss nötig. Die präsentierten Zahlen zeigen aber, dass das Gremium handeln muss. Denn das Defizit im Ergebnishaushalt steigt laut Plan 2026 auf fast sieben Millionen Euro. Das ist ein neuer Rekord.