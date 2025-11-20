Haushalt 2026 der Stadt: Lörrach steht massiv unter Spardruck

Die Stadt Lörrach hat den Haushaltsplanentwurf 2026 vorgelegt. Der Konsolidierungskurs zeigt erste positive Auswirkungen, aber die Lage bleibt angespannt.
„Wir sitzen nicht entspannt da – aber aufrecht“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz am Donnerstagnachmittag beim Mediengespräch. Immerhin war ursprünglich mit einem wesentlich höheren Defizit gerechnet worden. Klar sei: Der Wille zur Konsolidierung des Haushalts müsse auch in den kommenden Jahren unvermindert erkennbar bleiben. Darüber hinaus nannte er drei Punkte, die neben den Bemühungen der Stadt von zentraler Bedeutung seien – und diese habe die Kommune nicht allein in der Hand: eine gerechtere Finanzierung der Aufgaben – insbesondere mit Blick auf die Zuweisungen von Bund und Land –, Bürokratieabbau und „keine weiteren Leistungsversprechen.“