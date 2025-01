Haushalt 2025 verabschiedet: Gutach muss „kleinere Brötchen backen“

1 Der Gutacher Gemeinderat hat den Haushalt 2025 beschlossen. Foto: Kornfeld

Der Gutacher Gemeinderat hat einstimmig für die Haushaltssatzung und den Haushalt für das Jahr 2025 votiert. Kämmerer Thomas Blum hatte zuvor die in den vorausgehenden Beratungen im Dezember besprochenen Änderungen eingearbeitet.









Die großen Investionen werden noch abgeschlossen, in den Jahren 2026 bis 2028 stehe die Sicherung der Aufgabenerfüllung an, so Blum. Im Ergebnishaushalt 2025 stehen Erträge von 6,1 Millionen Euro Aufwendungen von 6 ,93 Millionen Euro gegenüber, das Gesamtergebnis wird demnach mit 830 000 Euro veranschlagt.