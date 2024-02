Haushalt 2024 verabschiedet: Hohe Kosten bereiten in Neuried Kopfzerbrechen

Hohe Kosten bereiten in Neuried Kopfzerbrechen

Der Neurieder Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2024 verabschiedet – trotz einiger Bedenken im Hinblick auf anstehende Großprojekte. Diese beziehen sich jedoch nicht nur auf das Thema Geld, sondern auch auf die verfügbaren Flächen der Gemeinde.









Der aktuelle Neurieder Ergebnishaushalt beinhaltet 26 965 300 Euro an Erträgen, denen Aufwendungen in Höhe von 28 038 900 Euro gegenüberstehen. Das führt bereinigt zu einem negativen Betriebsergebnis von 1 072 600 Euro. Dem gegenüber stand Ende 2023 eine Liquidität in Höhe von rund 20 Millionen Euro und 14 Millionen Euro geplante Rücklagen für 2024. „Die Gemeinde bleibt handlungsfähig“, verkündete Rechnungsamtsleiter Andreas Delfosse.