Haushalt 2024: Kippenheim investiert rund vier Millionen Euro

1 Eigentlich hätte das Schmieheimer Schloss 2024 neue Fenster erhalten sollen. Doch weil auch das Denkmalamt ein Mitspracherecht hat, wurde die Investition auf 2025 verschoben. Foto: Göpfert

Die guten Steuereinnahmen Kippenheims 2022 rächen sich nun im Haushalt 2024, in dem hohe Finanzausgleichszahlungen für diese fällig werden. Nichtsdestotrotz wird die Gemeinde aber auch dieses Jahr wieder kräftig investieren – unter anderem in die Kanäle, die Feuerwehr und den Schlosskeller.









Auch nach kleineren Kürzungen wird der Ergebnishaushalt der Gemeinde Kippenheim ein Minus von knapp 1,1 Millionen Euro umfassen. Ein Grund zur Beunruhigung sei das aber nicht, sagt Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz. Denn dieses Minus resultiere hauptsächlich aus den Finanzausgleichszahlungen, die wegen der hohen Steuereinnahmen 2022 fällig werden. So muss die Gemeinde aufgrund dieser etwa 2,2 Millionen Euro ans Land und 2,8 Millionen Euro an den Kreis zahlen. Insgesamt werden 2024 8,1 Millionen Euro an Transferaufwendungen fällig. Zum Vergleich: 2023 waren es knapp 7,5 Millionen Euro und 2022 6,8 Millionen Euro. Investieren wird Kippenheim 2024 voraussichtlich knapp vier Millionen Euro, was einen weiteren Finanzbedarf von 3,2 Millionen Euro ergibt. Bei einem Kassenstand von 12,7 Millionen Euro zum 31. Dezember – für den es sogar wieder Zinsen gibt – wird Kippenheim das Haushaltsloch aber verschmerzen können und zum 21. Dezember 2024 voraussichtlich immer noch 9,3 Millionen Euro liquide Mittel haben.