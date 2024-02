Haushalt 2024: In Kappel-Grafenhausen fließt viel Geld unter die Erde

In Kappel-Grafenhausen fließt viel Geld unter die Erde

1 Die Sanierung in der Waldstraße hat die Gemeinde Kappel-Grafenhausen schon lange geplant – 2024 wird sie nun angegangen. Foto: Decoux

Die Sanierung der Waldstraße und der Straße „Am Kanal“ sind die größten Projekte, welche Kappel-Grafenhausen 2024 angehen will. Ansonsten war es Bürgermeister Jochen Paleit wichtig, seinem Nachfolger Philipp Klotz finanzielle Spielräume zu lassen.









Die Haushaltsberatungen in Kappel-Grafenhausen waren bereits Teil der Übergabe an seinen Nachfolger Philipp Klotz, betonte Bürgermeister Jochen Paleit. „Ich habe den Haushalt besprochen, aber Philipp Klotz wird ihn verabschieden.“ Die Beratungen „sind sehr gut, in einer sehr guten Atmosphäre und sehr konstruktiv verlaufen“, berichtet Paleit.