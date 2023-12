Haushalt 2024 beschlossen: Friesenheim investiert zehn Millionen Euro

1 Die Sanierung der Sternenberghalle gehört zu den größten Investitionen – 2,5 Millionen Euro hat der Gemeinderat im Haushalt 2024 dafür eingeplant. Foto: Bohnert-Seidel

Bei zwei Gegenstimmen sowie einer Enthaltung aus der GLU-Fraktion hat der Gemeinderat Friesenheim der Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet.









Knapp zehn Millionen Euro werden in Friesenheim investiert. Größter Batzen seit vielen Jahren ist die energetische Sanierung der Sternenberghalle sowie die Einrichtung einer Kindertagesstätte in Heiligenzell. Die Gemeinde verfügt noch über eine Liquidität, die jedoch im Laufe der Jahre rapide aufgebraucht werde. Grund für die Liquidität: Nicht realisierte Investitionen haben jetzt zur Liquidität von 23 Millionen Euro geführt. Bei einem Investitionsvolumen von knapp zehn Millionen Euro und heute veranschlagten Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 in Höhe von neun Millionen Euro schrumpfe die Liquidität, sofern die Maßnahmen auch realisiert werden, erklärte Joachim Wagner.