3 Eines der großen Themen der nächsten Jahre ist das geplante Regionale Gewerbegebiet. Foto: Steinmetz

Der für Bürgermeister Gerd Hieber 24. und gleichzeitig letzte Sulzer Haushaltsplan wurde am Montagabend eingebracht und machte deutlich, welche Projekte "Vorfahrt" haben, was Kummer bereitet und wo die Reise für die Stadt am Neckar in den nächsten Jahren hingeht.















Link kopiert

Sulz - Der Zeitpunkt der Einbringung sei derselbe, und doch sei diesmal alles anders, leitete Bürgermeister Hieber seine Ausführungen im Gemeinderat ein. Damit meinte er nicht nur, dass er die Amtsgeschäfte 2023 an seinen am Sonntag gewählten Nachfolger Jens Keucher übergeben wird, sondern auch die allgemeine weltpolitische und die wirtschaftliche Lage.

Auswirkungen des Kriegs

Die Folgen des Ukraine-Kriegs seien deutlich spürbar, die Zahl der Flüchtlinge höher als 2015 und 2016, was einen erheblichen Mehraufwand mit sich gebracht habe. Deshalb wolle man sich in der Verwaltung personell verstärken und eine halbe Stelle im Bereich der Flüchtlingsbetreuung neu schaffen.

Eine weitere Auswirkung des Kriegs sei die Energie- und Rohstoffkrise. "Die Lage ist ernst, Panik zu verbreiten, ist jedoch fehl am Platz", sagte er. Man habe Pläne fürs Energiesparen ausgearbeitet und bereite die Sicherung der Funktionalität der kritischen Infrastruktur vor.

Von Gas zu Nahwärme

Die derzeit massiven Preissteigerungen im Bereich Energie machten nur deutlicher, dass man 2009 mit dem Anschluss der großen "Verbraucher" in der Kernstadt (Schulen, Hallen und Freibad) an die Biogasanlage Enkental die richtige Entscheidung getroffen habe. Seitdem versorge man diese mit der eigenen Nahwärmeleitung CO2-neutral und sei dort unabhängig von der fossilen Energiequelle Gas.

Das Thema Klimaschutz sei wegen des Krieges vorübergehend in den Hintergrund gerückt, meinte Hieber. In der durch den Krieg ausgelösten Energiekrise liege vielleicht aber auch die Chance, in Sachen Energiesparen schneller voranzukommen.

Gemeinsam mit anderen Kommunen habe man sich dazu entschieden, das Strukturgutachten Wasserversorgung im nördlichen Landkreis fortzuschreiben, um sich im Notfall besser gegenseitig mit Trinkwasser abzusichern. Hierbei handle es sich nur um Vorsorge für die Zukunft. "Eine kritische Lage besteht aktuell nicht", betonte Hieber.

Welches Ergebnis wird erwartet?

Der Erste Beigeordnete Hans-Peter Fauser erläuterte die Kennzahlen des ersten Haushalts, den er als Stadtkämmerer in Sulz zu verantworten hat – obgleich es der 29. seines Berufslebens sei, wie er ergänzte. Erfreulicherweise werde der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 nicht nur ausgeglichen sein, sondern sogar positiv. Bei Erträgen von etwa 33,1 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 33 Millionen Euro im Ergebnishaushalt ist ein ordentliches Ergebnis von 140 000 Euro geplant. Die Abschreibungen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro netto könnten erwirtschaftet werden, so dass rund 1,9 Millionen Euro als Mittel im Finanzhaushalt zur Verfügung stehen.

Mehr Aufwendungen und Erträge

Dass man den "jährlichen Werteverzehr" wieder erwirtschaften könne, sei beachtlich, da sich die Aufwendungen gegenüber dem ursprünglichen Plan von 2022 um rund 1,7 Millionen Euro erhöht hätten. Grund dafür seien vor allem gestiegene Personal- und Energiekosten sowie allgemeine Preissteigerungen.

Aber: Auch die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich seien gestiegen. Das lasse sich mit der Inflation und den damit einhergehenden höheren Steuereinnahmen des Staates erklären, die Sulz einerseits belasteten, aber über den Finanzausgleich auch wieder begünstigten.

Die Steuereinnahmen, die aktuell höher geschätzt würden als erwartet, so erklärte Gerd Hieber, seien genau genommen nicht die Folge einer Steigerung der Produktion der Wirtschaft, sondern die Folge der Preisanstiege. Um die Inflation auszugleichen, würden in der Folge im öffentlichen Haushalt die Löhne ebenso steigen wie die Kosten für Leistungen und Investitionen. Somit stiegen die Steuereinnahmen de facto nur brutto, jedoch nicht netto.

Machbar ja, aber auch umsetzbar?

Rekordverdächtig, so Hans-Peter Fauser, seien die 13,1 Millionen Euro an Investitionen für mehr als 100 Einzelprojekte. Abzüglich der Einzahlungen bestehe ein Finanzierungsbedarf von 7,2 Millionen Euro. Bei einer Gesamtliquidität von acht Millionen Euro (Ende 2022) ergebe sich unter Berücksichtigung der Finanzierungsmittel aus dem Ergebnishaushalt Ende 2023 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro.

Der Haushalt 2023 sei also sehr erfreulich, machbar und finanzierbar. Die größte Herausforderung sei lediglich, die Fülle an Projekten auch umzusetzen.

Welche Schwerpunkte gibt es?

"Vorfahrt" hätten Jahr für Jahr die Bereiche Kinderbetreuung und Schulen, ging Bürgermeister Hieber auf die Schwerpunkte ein. Aktuell betreue man an zwölf Standorten 525 Kinder. Neue Kindergartengruppen seien bereits in Vorbereitung. Mitte 2023 werde man mehr als 700 Plätze für die Kleinkindbetreuung anbieten können. In den Einrichtungen seien zudem mehr als 100 Personen beschäftigt, und die Stadt stemme dafür finanziell mehr als vier Millionen Euro jährlich.

Im Schulbereich hätten jüngste Besichtigungen gezeigt, dass es bei den Investitionen dort keine Pause geben dürfe. Sulz ist Schulträger von sechs Grund- und drei weiterführenden Schulen. Die Finanzierung der energetischen Sanierung von Schulgebäuden, der Fachraumsanierung und des Ausbaus der Ganztagsbetreuung an Grundschulen wird für die Stadt laut Bürgermeister ein Investitionsschwerpunkt in siebenstelliger Euro-Höhe bleiben.

Unverständnis über den Bund

In Sachen Fassadensanierung des Wasserschlosses Glatt (Kosten: mehr als zwei Millionen Euro) müsse weiter an der Finanzierung gearbeitet werden. Die Ablehnung des Bundes auf finanzielle Unterstützung – er sieht im Wasserschloss kein "Denkmal von nationaler Bedeutung" – sei nicht nachvollziehbar und müsse korrigiert werden. Es gehe immerhin um rund 300 000 Euro, so Hieber.

Zahlreiche Sanierungen

Ein großes Projekt im Haushalt 2023 ist die Sanierung der Mehrzweckhalle Fischingen (rund 3,8 Millionen Euro). Zudem stellten die Sanierungsgebiete im Haushalt einen Schwerpunkt dar. Mehr als zwölf Millionen Euro finanziere man für alle drei Sanierungsgebiete über die gesamte Laufzeit.

"Gepusht" wurde laut Hieber der Geschosswohnungsbau im Innenbereich. So seien in den vergangenen zehn Jahren mehr als 400 Wohnungen neu entstanden. Mittlerweile leben in Sulz laut Bürgermeister 12 700 Menschen.

Vom Land anerkannt worden sei das Radverkehrskonzept. Eine finanzielle Förderung sei zugesprochen, der Auftrag für die Beschilderung erteilt. Hinzu kämen 2023 Lückenschlüsse und Radboxen am Sulzer Bahnhof.

Vom Keller ins Mittelfeld

Was die wirtschaftliche Lage angehe, so habe sich Sulz von einer steuerschwachen "Kommune mit Sockelgarantie" (Anfang der 2000er-Jahre) zum gesicherten finanziellen Mittelfeld nach oben gearbeitet, stellte Bürgermeister Hieber dar.

Ende 2021 habe es in Sulz 4016 sozialversicherungspflichtige Beschäftigtenverhältnisse gegeben – ein Plus von mehr als 20 Prozent im Vergleich zu 2011. Das sei nur mit der Entwicklung attraktiver Gewerbeflächen möglich gewesen, so Hieber. Die Statistik widerlege eindeutig die vor einiger Zeit geäußerte Theorie, dass sich Gewerbegebiete nicht rechnen würden, betonte er. Die Nachfrage nach Flächen im InPark A 81 sei hoch. Selbst für den dritten Abschnitt, für den die städtebauliche Entwicklung vorbereitet werde, gebe es schon mehrere Anfragen.

Regionales Gewerbegebiet als interessante Option

Aus seiner Sicht lohne es sich, die Option Regionales Gewerbegebiet weiter zu verfolgen. Nach wie vor gehe es um die Untersuchung der Machbarkeit. Die Belange der Landwirtschaft und ökologische Fragen müssten zur Zufriedenheit aller beantwortet werden. Er wünsche allen den Mut, diese nicht einfache Diskussion weiterzuführen.

Düstere Prognose

Die Freude über die gute wirtschaftliche Lage in Sulz könnte von kurzer Dauer sein, zeigt der Erste Beigeordnete Fauser bei aller Euphorie auf. Seine Prognose für die Folgejahre war eher düster. Bedingt durch die höhere Steuerkraft würden die Umlagen im Finanzausgleichsgesetz ab 2024 voraussichtlich steigen, so Fauser. "Es muss leider davon ausgegangen werden, dass die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre nicht oder nur sehr schwer ausgeglichen werden können."

Die Aufwendungen werden seiner Vermutung nach steigen, während die Entwicklung der Erträge, insbesondere der Gewerbesteuer – für 2023 plane man "sehr defensiv" mit rund fünf Millionen Euro an Einnahmen daraus – sehr unsicher sei. Dennoch sollte optimistisch in die Zukunft geblickt werden, fand Fauser. Der Haushaltsplan 2023 stelle eine gute Basis dar und werde die Stadt voranbringen.

Schuldenstand nimmt immer mehr ab

Stolz äußerte sich Bürgermeister Hieber über die Entwicklung der Schulden in Sulz. Um die Jahrtausendwende hätten diese bei mehr als 1100 Euro pro Einwohner gelegen, was die Stadt in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt habe. Nun sei man der Null sehr nahe. So soll der Schuldenstand (aktuell: 3,99 Euro pro Kopf) Ende 2023 nur noch bei 1,97 Euro pro Kopf liegen. Und auch 2024 wolle man ohne Neuverschuldung auskommen.

Trotz Schwermut nach vorne blicken

Als Fazit sagte der Bürgermeister, man müsse in Zeiten wie diesen aufpassen, nicht schwermütig zu werden. Leider entwickle sich das Verhältnis zwischen Bund und Land einerseits und den Kommunen andererseits in eine falsche Richtung. Als Beispiele nannte Hieber kleinteilige Klimaschutzregulatorik, überbordende Bau-Regelungen und "fast schon gängelnde Regeln" bei der Kinderbetreuung. Die Folge seien lähmende Behäbigkeit. Überwinden könne man das nur mit einem Abbau von Regulierungsstandards und Entbürokratisierung.

Bei all diesen Schwierigkeiten sei es aber wichtig, nach vorne zu schauen und die Zukunft zu planen. Der Grundstein dafür, dass diese in Sulz weiterhin erfolgreich verläuft, sei gelegt.