3 Das Ebinger Freibad aus der Vogelperspektive – wie man sieht, war es seinerzeit gut besucht. Foto: Archiv ArGe Höhle und Karst

Vor 37 Jahren übernahm die ArGe Höhle und Karst Albstadt ihr Vereinsheim in der Schmiechaau zwischen Ebingen und Truchtelfingen – zuvor war es das Kassenhaus des Ebinger Freibads gewesen.















Albstadt-Ebingen - An einem Dezemberabend des Jahres 1985 trafen sich im Wirtshaus Hohenzoller in Ebingen – es existiert schon lange nicht mehr – die Mitglieder der ArGe Höhle und Karst Albstadt, um sich über anstehende Projekte zu unterhalten. Ein Jahr lag die Vereinsgründung zurück; seither war das Vorstandsteam auf der Suche nach einem Vereinsheim – nicht zuletzt mit Blick auf die Kinder- und Jugendgruppe, die an diesem Abend notgedrungen ebenfalls im Wirtshaus saß. Unter anderem war vom Kassenhaus des früheren Ebinger Freibads die Rede – dem Vereinsvorsitzenden Rolf Seegis war zu Ohren gekommen, dass es abgerissen werden sollte.