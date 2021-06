1 Die Arbeit im Testzentrum auf dem Berner Feld lässt sich jederzeit lückenlos überprüfen. Foto: Schönfelder

In der Diskussion über den mutmaßlichen Betrug einiger privater Corona-Testzentren meldet sich der Geschäftsführer der Firma Hauser Reisen, die das Testzentrum im Berner Feld betreibt, Axel Keller, zu Wort.

Rottweil - "In diesen Tagen wird viel über Abrechnungsbetrug und ungerechtfertigte Bereicherungen durch Betreiber von Testzentren berichtet. In diesem Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass mehr Kontrollen durchgeführt werden. So werden die Betreiber sichtbar, die die wichtige Arbeit unserer Branche in Misskredit bringen."

Für die Testung von Bürgern erhielten die Testzentren eine Abwicklungspauschale sowie die Kosten für die Antigentests – sogenannte Testkits – ersetzt, erläutert Keller dazu. Es sei richtig, dass der Bund die Kosten übernehme. Tatsächlich sei die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nicht sonderlich umfangreich. "Wir waren zumindest etwas überrascht über die Abrechnungslegung – dies wurde jedoch seitens der KV mit den strengen Datenschutzvorgaben begründet, an die sie ebenfalls gebunden ist."

Jeder Schritt wird digital protokolliert

Im Testzentrum Rottweil werde jeder Arbeitsschritt einer jeden Testung digital protokolliert. Daher könne das Unternehmen detailliert die Aufwendungen zu jedem einzelnen Test nachweisen. Laut Angaben des Testzentrums könnten dies alle seriösen Betreiber von Testzentren ebenfalls – in diesem Zusammenhang kein sonderlich komplexer Vorgang.

Wie Axel Keller betont: "Unser Ansatz geht sogar noch darüber hinaus. Zwar ist ein gedeckelter Betrag pro Testkit-Beschaffung zugesichert, doch waren wir von Anfang an bemüht, die Kosten für Testkits so gering wie möglich zu halten und haben entsprechend verhandelt." Dieser kaufmännische Ansatz stoße nicht bei allen Marktteilnehmern auf Verständnis – und werde auch nicht unbedingt durch die Bundesregierung gefördert. Wie hoch teilweise die Margen des Handels mit Testkits sind, wolle er an dieser Stelle besser auch nicht kommentieren, so Keller.

"Antrieb ist nicht die Gewinnmaximierung"

Hauser-Verkaufsleiterin Hülya Keller ergänzt: "Unser Unternehmen wurde von der Pandemie schwer getroffen – mit unserem Engagement zur Pandemiebekämpfung wollen wir dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurückzukehren. Unser Antrieb ist daher, so bald wie möglich wieder Reisen durchzuführen und nicht Gewinnmaximierung."

Im Testzentrum Rottweil kommen, so heißt es weiter, Spucktests zum Einsatz, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) offiziell genehmigt und zertifiziert sind. Die Tests stammen von einem Hersteller, der seit über 15 Jahren Schnelltests für die verschiedensten Einsatzbereiche produziert. Die Werte von Sensitivität (98,5 Prozent) als auch Spezifität (99,45 Prozent) liegen weit über den Mindestanforderungen des BfArM, das die zertifizierten Spucktests gleich einstuft wie andere Antigentests, die für Nasen- oder Rachenabstriche verwendet werden.